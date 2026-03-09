為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    行政院盤點藍白爭議法案 先議事攻防再以「不副署」反制

    2026/03/09 22:37 記者鍾麗華／台北報導
    行政院今（9）日開會盤點藍白本會期可能推出的爭議法案，據了解，現階段希望先透過議事與媒體攻防，若屆時仍三讀通過，不排除再以不副署方式反制。（資料照）

    行政院今（9）日開會盤點藍白本會期可能推出的爭議法案，據了解，現階段希望先透過議事與媒體攻防，若屆時仍三讀通過，不排除再以不副署方式反制。（資料照）

    對於藍白強修惡法，行政院已「不副署」5項法案，包括「財劃法」、「眷改條例」、「衛星廣播電視法」、「黨產條例」、「立法院組織法」。行政院今（9）日開會盤點藍白本會期可能推出的爭議法案，據了解，現階段希望先透過議事與媒體攻防，盼藍白能不要推動爭議法案，若屆時仍三讀通過，不排除再以不副署方式反制。

    知情人士表示，今天初步盤點的爭議法案，包括立院國民黨團總召傅崐萁提出的「晶片國安法」，宣稱要將先進製程「實質根留台灣」，還有國民黨立委陳玉珍推動的「離島建設條例修正草案」，讓離島成為「一國兩制」示範區，以及與選制有關的「不在籍投票法草案」、「公民投票法修正草案」、「國籍法修正草案」等。

    他指出，行政院已請各部會盤點相關爭議法案並彙整，目前尚未有完整的爭議法案清單，也還沒有討論處理方式，不過會先就朝野與媒體攻防做處理，希望在野不要推動；而立法院各委員會11日才會選召委，在議事攻防上，行政院會與民進黨團幹部、召委再討論。

    行政院已不副署5項法案，而去年11月14日再修版「財劃法」，行政院認為修法可能導致中央舉債超限，削弱國防、社福等重大政策執行能力，且會讓台北市等優勢縣市更有優勢，擴大城鄉差距。行政院長卓榮泰遂親自召開記者會，宣布不副署，創下憲政首例。

    至於「眷改條例」修法針對特定個案，民團「經民連」曾點名，包括提案人羅智強選區內的成功國宅、大安國宅等位於黃金地段的「豪宅」，均符合年份定義，若管委會引用新法要求國家出資修繕或改建，潛在經費恐高達2000億元。卓揆已在2月6日宣布「不副署」。

    立法院上會期最後一天強行通過的3大惡法，包括讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、讓救國團遭凍結的56.1億元可獲「解凍」的「黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」，行政院也在3月4日宣布「不副署」。

