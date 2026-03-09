盧秀燕稱訪美有3大任務 何欣純一句話突破盲腸

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（左）祝福台中市長盧秀燕訪美，但也點出盧身為市長最重要的職責。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕今宣佈自11日到21日出訪美東11天，定調此行有城市交流、關心僑胞及鞏固台美情誼等3大任務，行程曝將拜會美國聯邦眾議院議員，還兩度強調「行程多由美方邀請及安排」；民進黨台中市長參選人、立委何欣純淡定祝福，但她也直指，盧說過這次訪美「超越城市外交」，但身為台中市民，最想看到的是能為台中產業經濟及城市國際形象做城交外交，「這是她身為市長的職責」。

盧秀燕今終公開訪美行程，除出訪11天，將拜訪美東5個州、9個行政區包括波士頓、紐約等城市跟僑界交流等，更預計在17、18日拜會美國聯邦眾議院議員，稱出訪有3大任務，更會就能源穩定、區域安全及全球貿易等議題與美方交流，預計17、18日拜會美國聯邦眾議院議員，相關拜會層級受矚目，盧秀燕則兩度強調，「行程多由美方邀請及安排」。

何欣純質疑她一再放話要赴美談台美關稅、軍購等，但她是否獲國民黨授權或黨主席鄭麗文授意等均未講清楚，此番訪美恐「師出無名、沒有意義」。

何欣純說，針對盧秀燕訪美行程，她給予祝福，但盧曾說過她這次訪美「超越城市外交」，讓大家好奇，但身為台中市民，最在意的是她要為台中產業經濟及台中的城市國際形象做城交外交，「這是她身為市長的職責」。

