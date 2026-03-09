為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    經典賽台灣無緣8強 蕭美琴：我們有正面對決的勇氣

    2026/03/09 21:59 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴喊話說「冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路。」不管有沒有贏球，都愛你們！（圖取自蕭美琴臉書）

    副總統蕭美琴喊話說「冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路。」不管有沒有贏球，都愛你們！（圖取自蕭美琴臉書）

    第6屆WBC世界棒球經典賽C組預賽今晚落幕，台灣、南韓、澳洲戰績同為2勝2敗，南韓以最少失分率晉級，台灣隊未能進入8強。副總統蕭美琴隨即在社群發文喊話說「冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路。」不管有沒有贏球，都愛你們！

    「冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路。」蕭美琴表示，面對世界級的強敵，我們沒有退縮，而是正面對決，這是台灣人的勇氣；面對比賽落後的局面，我們沒有放棄，而是持續專注每一球，這是台灣人的韌性。

    滿壘對決大谷翔平

    台灣隊6日迎戰日本隊，日本打線爆發，大谷翔平轟出滿貫砲，2局上半灌進10分底定戰局。當時許多人討論，如果滿壘時選擇敬遠，保送大谷翔平，也許結果會不同。之後日本迎戰韓國與澳洲，兩隊在壘上有人時，直接敬遠大谷翔平。

    蕭美琴指出，WBC經典賽雖然無緣晉級，但Team Taiwan精采的表現大家都有目共睹，相信球員們經過國際級強度的洗禮，一定也有收穫，未來帶著這些養分，持續保持勇氣與韌性的精神，台灣棒球一定能走到更遠的地方，在世界舞台佔有一席之地。

    蕭美琴也喊話，請國人給予台灣的選手們最大的支持，不管有沒有贏球，都愛你們！台灣尚勇！

