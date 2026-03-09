NET東岸商場店面 基隆市府擬編7435萬假執行收回

沉寂好一陣子的基隆東岸廣場，因為基隆市議會關心東岸郵輪廣場串接工程，引起基隆市議會的議員關注。（記者俞肇福攝）

基隆市議會在3月3日、4日召開臨時會時，針對東岸郵輪廣場串接工程延宕引發討論，由於主富公司（NET）目前仍使用基隆東岸商場1樓店面，市府提出訴訟要求返還，基隆地方法院判決基隆市政府提供7435萬元擔保後得假執行。基隆市政府今天（9日）表示，基隆市政府交通處將於今年追加預算，編列7435萬元作為假執行擔保金，讓NET遷出1樓，再由微風集團整修1樓空間。

基隆東岸廣場原是地上1層、地下4層建物。基隆市前市長林右昌任內以BOT案委外營運，大日公司得標後，引進NET為協力廠商，大日得營地下停車場，NET經營地上商場。NET入主後，出資增建2至4樓。基市府2022年底重新提出東岸廣場BOT標案，改由微風集團取得經營權。NET主張擁有2至4樓建物所有權，導致市府辦理點移交作業衍生風波，NET控告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌，檢方調查後處分不起訴。

請繼續往下閱讀...

至於NET主張擁有2樓至4樓建物產權，提出請求確認所有權訴訟，基隆地方法院已判決駁回，NET不服提出上訴，全案仍在審理中。不過，台灣高等法院已先裁定，NET以9000萬元供擔保後，在事件撤回、和解或判決確定前，市府不得變更東岸商場2樓至4樓現狀，NET提供擔保後，法院已執行假處分。

基隆市政府則提起反訴，要求NET將東岸商場1樓的店面清空返還市府，一審法院判決，市府提供7435萬元擔保後得假執行，但假若NET用2億2300萬餘元提供擔保後，得免為假執行。

基隆市長謝國樑日前在基隆市議會答詢指出，串接工程原本要與東岸商場2樓銜接，但法院已裁定不得變更現狀，必須等到判決確定後才能變動，市府予以尊重。

至於1樓目前NET使用的店面部分，謝國樑提出市府現有2策略，一是等到東岸商場所有訴訟確定後再裝潢，但不知要多久時間；另一種策略，則將1樓獨立出來看待，與2樓至4樓切割開來，市府提供7435萬元擔保，若NET未反制，微風就可針對1樓展開裝潢，也拜託給市府機會，向議員專案報告。基隆市議會最後未做出具體結論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法