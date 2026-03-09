「比我太太對我還好...」蔣萬安歡送李四川 贈神秘禮物高唱「手放開」

歡送會中，台北市長蔣萬安（左）致贈、並替副市長李四川（右）穿上藍灰色西裝。（北市府提供）

台北市副市長李四川最後一天在市府上班，市長蔣萬安在歡送會中致贈4件禮物，包括寫有李副名字和新北字樣的中堂「四載躬親固北基、川流眾志拓新城」，表達這段期間他對台北隊的貢獻；印有契約書、權狀的特製悠遊卡，感謝他為北市爭取輝達落腳北士科；針織布料的藍灰色西裝，蔣笑說，今年議會新春團拜，李曾提市長都沒送他西裝，「我一直記在心上！」並為他穿上，更顯年輕；寫著「馬到成功」的神秘禮物，不只是祝福，也是對他未來的期待，最後來個大大的擁抱。

蔣萬安表示，過去在台北、雙北或在高雄大大小小的建設，背後都看得到李四川的身影，北市府的市政大樓也都是他一磚一瓦用心努力蓋出來的。他從基層的工程人員、工地主任、衛工處長、新工處長爬到副市長，就像鐵鎚般每一步都走得穩健，為城市長遠發展打下扎實深厚的基礎。每次開會時，建設背後的歷史與故事總是信手拈來，協助市府做決策時更有底氣，大巨蛋的完工啟用，讓市民享受棒球賽事與帶動演唱會經濟。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安指出，去年很長一段時間為了爭取輝達落腳，面對輝達、新壽、議會、中央的過程中，李四川運籌帷幄無人能及，才有今天的成果，讓全球市值第一的輝達選擇台北，感謝他為這座城市和台灣的貢獻，大家也從他身上學到很多經驗和智慧。蔣分享，李四川的國際視野非常寬闊、如數家珍，跟三寶生日同一天，極度聰明又很溫暖，先前腰部扭傷或過敏，李還會拿藥給他，「而且都很有效，這就是老經驗！比我太太對我還好！」現場頓時哄堂大笑。

即便再不捨，蔣萬安最後仍高唱男歌手李聖傑的「手放開」，以及李四川拿手曲「連杯酒」，送別並祝福李四川面對任何難題，都能迎刃而解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法