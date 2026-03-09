選總統前考察之旅？盧秀燕訪美11天行程曝光

盧秀燕週三起訪美11天。（資料照）

盧秀燕出訪美國11天行程曝光。（圖：市府提供）

台中市長盧秀燕即將自11日起訪美11天，定調此行有城市交流、關心僑胞及鞏固台美情誼等3大任務，台中市議會國民黨團書記長李中指出，從她這次選擇赴華盛頓DC（華盛頓特區）及紐約的行程安排，「可以解讀為其有再向上一步的企圖心，甚至可視為是參選總統前的考察之旅」。

兩天拜會聯邦眾議員

盧秀燕此行出訪美東包括波士頓、紐約等城市跟僑界交流等，更預計在17、18日拜會美國聯邦眾議院議員，相關拜會層級受矚目，盧秀燕並兩度強調，「行程多由美方邀請及安排」，引發外界政治聯想高於城市外交意義。

盧秀燕今則再次強調，她身為市長有重要市政任務去進行城市交流，但另一方面她也是中華民國國民，就像多數國民一樣，只要有機會對國家、外交有益，她會把握機會為自己的國家發聲，為中華民國爭取權益盡一分心力。

李中說，美國有不少城市是台中姐妹市，也有很多值得學習的地方，以盧秀燕身為台中市長的身份來說，為此訪美確實是需要的。

訪華盛頓DC及紐約 政經重鎮

但他直指，檢視盧秀燕安排訪問的5州、9行政區，其中值得關注的是華盛頓DC及紐約，尤其華盛頓DC為美國行政中心與智庫所在，紐約則是金融中心、產業集中地，對於美國來說是相當特殊且重要的地方。

李中強調，盧秀燕一再提及會把握機會為台灣發聲，內容包括能源穩定、區域安全及全球貿易，再對應她訪問華盛頓DC及紐約的行程安排，確實會引發外界許多想像空間；但也因為盧秀燕目前仍是國民黨內可望問鼎2028的人選之一，她這次選擇赴華盛頓DC、紐約，「可以解讀為其有再向上一步的企圖心，甚至可視為是參選總統前的考察之旅」。

李中（圖）分析盧秀燕訪美，可視為是參選總統前的考察之旅。（記者蘇孟娟攝）

