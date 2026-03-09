為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不只親中法案！范雲列藍委提3法：沒收罷免、衝擊選舉公正

    2026/03/09 20:42 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團書記長范雲。（資料照）

    本屆立法院藍白推動多項違憲法案，如今仍有「不在籍投票法草案」、「公民投票法修正草案」、「離島建設條例修正草案」等涉及國安問題的爭議修法已在立院逕付二讀。面對新會期，民進黨團書記長范雲今點出，國民黨立委許宇甄、翁曉玲、蘇清泉等人所提「選罷法」三項修法，若修法通過，恐影響台灣選舉公正性，更直接沒收罷免權。

    范雲指出，藍白提出的爭議的法案，將從根本改變台灣的民主體制，包括國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」讓公投可複決憲法法庭判決，讓違憲法律起死回生；國民黨立委陳玉珍所提「離島建設條例部分條文修正草案」在金馬設立自由貿易示範區，以及國民黨團總召傅崐萁提案「國籍法修正草案」讓取得戶籍的中國人不必放棄原國籍即可參選；以及民眾黨提出的未有社會共識的「不在籍投票法草案」。

    此外，還有多名藍委提出選罷法修法，也令人擔憂。范雲列舉，包括許宇甄提案就職未滿一年不得提議或連署罷免、翁曉玲提案投票日前十日內不得公布民調改成三日、蘇清泉提案有效票數差距千分之三以內得申請驗票改為差距千分之十等三項修法，現在都在等待協商。

    范雲認為，從「公投法」修法踐踏司法權核心；「選罷法」修法影響選舉公正性，更直接沒收罷免權；不在籍投票恐導致大量冒名申請糾紛與賄選黑洞等；「國籍法」對中國籍參政者大開後門，更是直接瓦解國會議員應有的單一效忠義務；「離島條例」極可能讓金馬淪為中國貨「洗產地」的跳板，挑戰美國最在意的貿易紅線，為台美關稅談判投下變數》

    「這些法案若通過，將引發不可逆的憲政危機！」范雲呼籲，藍白兩黨，莫為政治利益毀憲亂政，將台灣推向國安漏洞與民主倒退的深淵。

    熱門推播