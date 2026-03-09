為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦嗆卓榮泰赴日竄訪 陸委會：為台灣隊加油天經地義

    2026/03/09 20:34 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會指出，卓院長是中華民國最高行政首長，為台灣隊加油乃天經地義，國人皆有志一同，何來「竄訪」一說？又何來破壞台海和平穩定？（資料照）

    行政院長卓榮泰日前赴日本觀看世界棒球經典賽，為台灣國家代表隊加油。中國國台辦今日嗆聲說，「日本放任民進黨當局頭面人物竄訪，違反一個中國原則和中日四個政治文件精神」，並批評卓榮泰訪日行為是「雞鳴狗盜」。陸委會反批，卓院長是中華民國最高行政首長，為台灣隊加油乃天經地義，國人皆有志一同，何來「竄訪」一說？又何來破壞台海和平穩定？

    國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不擇手段「倚外謀獨」，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

    朱鳳蓮怒斥，「民進黨當局頭面人物，以所謂『私人日程』之名，行謀獨挑釁之實，雞鳴狗盜，令人不齒。希望廣大台灣同胞認清民進黨當局謀獨的禍心與危害，同我們一道堅決反對台獨分裂行徑和外來干涉，切實維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園」。

    朱鳳蓮聲稱，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。日本放任民進黨當局頭面人物竄訪，違反一個中國原則和中日四個政治文件精神，違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此表示堅決反對。日本應深刻反省歷史、汲取歷史教訓、切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動」。

    陸委會批評，卓院長是中華民國最高行政首長，為台灣隊加油乃天經地義，國人皆有志一同，何來「竄訪」一說？又何來破壞台海和平穩定？請中方不要小題大作，惡意謾罵，傷害台灣人民情感，無助改善兩岸關係。

    熱門推播