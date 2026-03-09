為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    年燒4千萬沒人看！外交部裁撤外宣刊物Taiwan Review與Taiwan Today

    2026/03/09 20:09 記者黃靖媗／台北報導
    外交部將停止發行對外宣傳刊物「Taiwan Review」（台灣評論）。（圖擷取自Taiwan Review官網）

    外交部將停止發行對外宣傳刊物「Taiwan Review」（台灣評論）。（圖擷取自Taiwan Review官網）

    外交部將全面停止發行對外宣傳刊物「Taiwan Review」（台灣評論）與「Taiwan Today」（今日台灣）電子報。據了解，兩項刊物每年運作成本高達4000萬元。知情官員坦言，裁撤刊物主因為國際文宣效益不佳、瀏覽量下降，在網路資訊高度發達的環境下，刊物競爭力難以與多元資訊管道相比。

    本報近日接獲爆料指出，外交部國傳司將全面停止發行對外宣傳刊物「Taiwan Review」與「Taiwan Today」電子報，並同步裁撤整個編譯科室，25名員工面臨資遣。外交部昨日證實，「Taiwan Review」將於完成今年3／4月刊期後永久停刊，「Taiwan Today」網站將持續運作至今年12月31日止，「台灣光華雜誌」（Taiwan Panorama）也將逐漸轉型為全數位化刊物。

    知情官員表示，外交部國際傳播司近期已就國際文宣刊物進行整體調整，以因應全球媒體環境快速變化與數位傳播趨勢。

    官員指出，報導台灣政經與外交情勢為主的「Taiwan Review」雙月刊，其部分報導主題與「台灣光華雜誌」有所重疊，在網路資訊高度發達的環境下，刊物的訊息時效性與內容競爭力已難與多元資訊管道相比。此外，「Taiwan Review」目前英文版每期發行約4400冊、西文版約1100冊，但庫存量約占印刷量35%左右，即便寄送至我國西語系邦交國如瓜地馬拉及巴拉圭，數量也僅為個位數，讀者群極其有限，難以拓增推廣，經整體評估國際文宣效益後，已決定於今年3／4月號後停刊。

    官員進一步指出，「Taiwan Today」電子報目前雖提供多達9種語言版本，但隨著中央社、中央廣播電台及Taiwan Plus等媒體已提供國際讀者多面向、多語言的新聞報導，「Taiwan Today」因非即時新聞平台，整體網頁瀏覽量已明顯下降。台灣主要政府機關網站也都有提供中英文資訊，且AI的快速發展已打破語言藩籬，考量國際傳播司的人力結構、實務需求與整體資源配置，該電子報預計將於今年12月31日正式停止運作。

    據了解，「Taiwan Today」目前人力編制約有15人，每年人事經費約近1800萬元、業務支出則約900萬元；「Taiwan Review」編制約10人，每年人事經費近900萬元、業務支出約400萬元，兩刊物每年總計支出約4000萬元。

    針對25名因刊物裁撤將遭資遣的員工，知情官員表示，考量此次人事調整有不少任職多年的員工受影響，因此也希望能給予比法令規定更充裕的時間，以協助同仁因應未來職涯。

