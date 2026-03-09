盤點親中、錢坑法案！吳思瑤憂藍白再開「修法特快車」

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

立法院本屆會期以來，藍白多次以「逕付二讀」的方式，跳過委員會實質審查，在國會中推動多項爭議修法。面對新會期，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今盤點在野黨所提親中、錢坑、侵犯台灣憲法三大類法案，並批評藍白以「修法特快車」模式，將法案從委員會抽出或直接從院會提案逕付二讀加速修法歷程，盼立法院長韓國瑜能捍衛立法程序正義。

吳思瑤接受本報訪問時指出，在親中法案方面，首先，國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，企圖透過外島替中國洗產地、讓中國人、貨物自由流通，而不受台灣法律的規範，讓中國劍指中國之前，先從外島下手。

她續指，再者，在野黨所推動的「不在籍投票法草案」，要讓中國對台介選有其空間，且透過不在籍投票造成的選務混亂進而破壞台灣選舉公正、民主制度，只要選舉混亂了就是民主信任的危機；第三，兩岸人民關係條例中配六改四也是民進黨擔心在野黨會隨時捲土重來；再加上，國民黨立委傅崐萁所提「國籍法修正案」挑戰台灣的法治精神，讓中國籍人民容易取得台灣的參政權。

就錢坑法案方面，吳思瑤認為，在野黨提出「台灣未來帳戶」、零到六歲不需繳納健保費、六十五歲不需繳納健保費等，用立法權來凌駕行政權，破壞預算法規、財政紀律，更違反憲法權利分立原則。在選舉年在野黨恐怕會推出這類的假民生、假福利，真錢坑法案。

吳思瑤再指，最後則是修法來侵犯台灣的憲法底線，國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」主張以公民投票推翻憲法法庭判決，國民黨企圖摧毀台灣的憲法精神。

在立法程序上，吳思瑤分析，藍白已弄出一套「修法特快車」模式，對於爭議法案，他們互相掩護並隨時可以將法案從委員會抽出逕付二讀，或是直接在院會一提案就逕付二讀。他們透過此舉加速修法、立法的歷程，且跳過委員會嚴謹的討論，在野遭到社會輿論的後座力還比較小。

吳思瑤呼籲，立法院長韓國瑜在本會期在軍購案上相對地回歸到理性、符合憲法程序的角度，也希望韓院長能繼續秉持真正的議事中立、程序正義。若韓院長針對上述法案，能捍衛立法院的遊戲規則，尊重少數黨發聲的權力，期待韓院長能一起來恢復國會的秩序，讓法案有嚴謹的討論。

