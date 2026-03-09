蔡英文訪嘉義參拜六腳娘媽堂 民眾熱情喊：小英總統好

前總統蔡英文到嘉義縣六腳鄉灣內娘媽堂參拜。（記者林宜樟攝）

前總統蔡英文今天到訪嘉義，傍晚來到嘉義縣六腳鄉灣內娘媽堂參拜，現場聚集民眾高喊「小英總統好！」雖然蔡英文已卸任總統，但鄉親熱情不減。

蔡英文今天到嘉義縣市走訪蘭潭、九華山地藏庵等處，傍晚到娘媽堂參拜，晚間參觀台灣燈會。

六腳娘灣內娘媽堂供奉主神娘媽，是當地信仰中心，每年為神明祝壽時，數百棚布袋戲、歌仔戲表演是其特色，蔡英文曾贈匾「德澤綿長」，廟方、鄉親對她感念甚深。

今天蔡英文由立委蔡易餘、王美惠、前立委陳明文、六腳鄉長黃鉦凱、副議長陳怡岳、六腳鄉農會總幹事陳宥樺、六腳娘媽堂主委陳德憲等陪同參拜祈福，在場鄉親非常熱情，並未因蔡英文已卸任而稍減。多位鄉親看到已少有公開行程的蔡英文，相當雀躍，還有民眾拿書「台灣史話」給蔡英文簽名，收集到前總統陳水扁、蔡英文及現任總統賴清德的簽名，非常開心。

蔡英文曾贈匾「德澤綿長」，廟方感念甚深。（記者林宜樟攝）

有民眾拿「台灣史話」一書給蔡英文簽名，收集到民進黨3位總統陳水扁、蔡英文及賴清德的簽名。（記者林宜樟攝）

鄉親與蔡英文開心合影。（記者林宜樟攝）

