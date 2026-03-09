竹市教育處長林立生遭監院彈劾 懲戒法院判降一級改敘

新竹市府教育處長林立生任嘉義市府教育處長任內，涉及代理教師遭網路霸凌尋短未妥善處理，遭監察院彈劾，且經公務員懲戒法院判降一級改敘。對此，林立生表示，虛心接受，也深刻自省。（記者洪美秀攝）

新竹市府教育處長林立生2021年時任嘉義市府教育處長任內，涉及代理教師遭網路霸凌尋短未妥善處理，甚至對家屬咆哮。監察院認定林立生涉有違失，提起彈劾，懲戒法院日前判趙姓前校長休職6月、林立生降一級改敘，可上訴。林立生透過市府回應對此會虛心接受，深刻反省。林立生雖被懲戒降級，但並未請辭仍續任處長職務，也創下竹市府一級主管被監院彈劾及懲戒紀錄。

林立生提到，對當年事件的結果與紛擾，他深覺遺憾，並理解事件在家屬與各界心中留下的重量，他會虛心接受，也深刻自省。未來會以更高標準要求自己持續精進，務求任事更周延、回應社會期待。對此案判決結果，因尚未接獲判決書，將來會徵詢專業意見，再做適當處理。

林立生時任嘉義市府教育處長期間，對代理教師遭霸凌尋短相關事件中，有「權力濫用」行政責任，未依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」第7條追究趙姓前校長責任，僅以「校長辭職負起行政責任」為由，即不再予以懲處，致趙女仍參加他校校長遴選，衍生外界質疑本事件處理不公及包庇爭議。

另林立生在代理教師家屬尋求真相時，又在電話中以「校長下台不是釐清真相嗎？我有沒有給你調查真相？你為什麼說我沒有給你真相？校長下台了沒？校長下台了沒？」等語，大聲咆哮家屬，嚴重損及公務人員及行政機關形象，有負民眾對教育行政機關公正性期待，言行失當，亦有違失。

