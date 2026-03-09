國台辦怒嗆卓榮泰訪日「雞鳴狗盜」 學者批：用語粗鄙

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照，翻攝直播）

行政院長卓榮泰訪日觀賞WBC棒球賽為台灣隊加油，中國國台辦今日嗆聲，民進黨當局頭面人物，以所謂「私人日程」之名，行謀獨挑釁之實，雞鳴狗盜，令人不齒。學者批評，國台辦用語相當粗俗、粗鄙，都不令人意外，中國國防部也經常妖魔化賴清德總統。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，希望廣大台灣同胞認清民進黨當局謀獨的禍心與危害，同我們一道堅決反對台獨分裂行徑和外來干涉，切實維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園。

朱鳳蓮指稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。日本放任民進黨當局頭面人物竄訪，違反「一個中國原則」和「中日4個政治文件」精神，違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「我們對此表示堅決反對」。

她更說，日本應深刻反省歷史、汲取歷史教訓、切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。

對此，成功大學政治系教授王宏仁今天受訪表示，國台辦用語相當粗鄙，都不令人意外，過去中國國防部也經常妖魔化賴清德總統，中國這次是借題發揮。

王宏仁指出，日本首相高市早苗率領自民黨贏得選舉後，中國一直沒放棄對日本施壓，先前針對高市發言指控是軍國主義，行政院長卓榮泰這次訪日受到相當大禮遇，台日雙方也有共識，中國就借題發揮要逼日本道歉。

「這是外交突破！」王宏仁分析，行政院長能夠到日本，台日雙方當然有共識，也有一定的默契，日本官房長官木原稔說法，主要還是不想太挑釁中國。但可以看出高市早苗上任後，正推動台日關係正常化，不管是不是私人行程，讓台灣行政院長可以訪日及公開，並給予一定禮遇。

王宏仁說，台灣在國際間的處境，主要是中國打壓造成的，所以我們必須用各種方式來跟友台國家交往，利用運動賽事方式維繫官方互動，增進台日之間關係，都是非常正常的做法，譬如中國以前與美國關係緊張時，也是有「兵乓外交」做為破冰。

他強調，過去台日關係是不正常的，這個不正常當然來自中國的壓力，部分則是日本官僚不願意變化，現在高市早苗所率領政府，作風已經改變，會有一些方式刺激官僚的改變，「台灣行政院長能夠到日本看球賽，當然是有經過高市早苗的核准，也沒有受到任何的阻擾」。

