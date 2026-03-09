為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    油氣3月、4月供應無虞 卓榮泰：落實油價雙緩漲

    2026/03/09 18:32 記者鍾麗華／台北報導
    因應中東情勢，行政院長卓榮泰今邀集經濟部、財政部等部會開會。（行政院提供）

    因應中東情勢，行政院長卓榮泰今邀集經濟部、財政部等部會開會。（行政院提供）

    為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰今（9）日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會開會，密切掌握國際情勢及部會因應作為，經濟部透過多元調度措施，油氣3、4月供應無虞，符合法定安全存量。卓揆指示持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。

    行政院發言人李慧芝表示，會中外交部分析當前局勢，已於第一時間成立「因應中東情勢專案小組」，調整旅遊警示燈號，駐外館處並因地制宜啟動護僑措施，主動致電關懷當地僑民，提供安全指引，洽請空域開放國家增開航班，也協助滯留領空關閉地區的國人，自陸路前往杜拜等地搭乘商業航班返台；交通部督導旅行業落實通報及消費爭議調處，並協助旅行團返國，從3月4日至今日，外交部及交通部總計協助1421位國人同胞返台，停留杜拜的最後3團旅行團43人，預計也將在明（10）日回國。

    由於近期仍有國人前往中東地區，卓揆請相關單位在機場主動關懷提醒旅遊警示，若為橙色以上則避免前往，並要求落實填寫「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」，讓駐外館處能聯繫提供協助。

    關於能源供應情形，經濟部透過多元調度措施，油氣3月、4月份供應無虞，符合法定安全存量。卓揆指示持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。

    關於金融市場交易情形，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動，卓揆請財政部及金管會，持續關注台灣及國際金融情勢，做好各階段應變準備措施，以穩定我國資本市場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播