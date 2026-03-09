卓榮泰「不副署」5爭議法案 台灣北社：凸顯藍白修法未取得社會共識

行政院長卓榮泰。（行政院提供）

立法院藍、白黨團近期強推多項爭議法案，諸如財劃法、眷改條例、衛廣法、黨產條例及立法院組織法修正案三讀通過，皆未獲行政院長副署、總統公布施行；民團評論，行政院長卓榮泰的「不副署」，不只是憲法賦予的制衡手段，更是回應大眾期待，凸顯修法缺乏社會共識的事實，直言藍白即便修法，仍改變不了其「強渡關山」的荒謬。

台灣北社社長羅浚晅表示，行政院宣布「不副署」藍白強推的爭議法案，除是在體制內窮盡手段維護憲政、堅守權力分立，更凸顯這段時間以來不獲副署的法案修正案，明顯未獲社會多數共識，也就是說，卓榮泰的決定反映大眾的實質期待，期待他履行維護法治的義務。

立法院國民黨、民眾黨黨團去（2025）年底起至今，先後挾國會多數席次優勢，強行表決並三讀通過「財政收支劃分法」、「國軍老舊眷村改建條例」、「衛星廣播電視法」，以及「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」、「立法院組織法」等5法案修正案，然行政院分以討論過程不符公開透明等民主原則，恐有侵害人權、行政、司法權等之虞，宣布不予副署。

羅浚晅說，過去行政院、立法院遇上法案見解不同，可以訴諸憲法法庭做最終裁決，解決院際紛爭；然而，今日的立法院在審議法案時缺乏討論，憲法法庭更在藍白操作下一度「被消失」，相當「荒謬」。

他認為，立法院若不滿內閣施政，可提案「倒閣」，就他的觀察，主流民意除支持行政院不副署法案、也未反對立院倒閣，若能以此促進立法權更新，不失為化解爭議的合理手段。

