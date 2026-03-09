卓榮泰親赴日應援Team Taiwan遭抨擊 吳欣岱批藍白「為反而反」

台灣基進台北市港湖區議員參選人吳欣岱。（資料照）

行政院長卓榮泰7日搭乘華航包機親赴日本觀看WBC預賽、為我國國家隊應援，返國後遭在野黨抨擊是「公器私用」、要求對行程細節公開說明；對此，台灣基進台北市議員參選人吳欣岱今（9）日指出，為台灣好的事情不應淪為無謂的政治口水，強調行政首長親自到場支持，是政府對體育產業、選手權益的高度重視，更批評藍白的言語攻擊是「為反而反」，呼籲大眾理性看待此事。

吳欣岱主張，不論執政黨為何，首長願意投入時間關注基層體育皆值得肯定，而非如部分勢力在團結時刻刻意批評，這才是真正為反而反；更強調，行政院長在場並未自稱「中國台灣」、攻擊此舉毫無道理，呼籲大眾理性看待體育政策在政治上獲得的重視，並將關注轉為實質前進的動力。

吳欣岱分析，過往推動公共議題時，若能獲得當權者的一場公聽會或正式回應，即代表議題取得實質進展；而今首長親自前往日本觀賽，背後傳達的政治訊號正是體育正被提升到國家級別的高度；比起僅在社群媒體發文，行政首長願意投入時間奔赴前線，代表這項領域在預算與政策排位上具備更強的說服力。這種實質的行動關懷，不僅能讓第一線選手感受到國家的實體支持，也是體育政策長期獲得重視的良性開端。

針對藍白部分立委批評，吳欣岱表示，在國際場域上行政首長並未做出損及國格的行為，批評者不應在缺乏正當性的情況下刻意製造對立。她觀察到，每當自己以專業立場對政策提出改進建議時，常遭藍白支持者指責是為反而反，但在這種全民應團結一心的體育盛事中，硬要做新聞批評值得肯定的加油行為，才更顯出為反而反的本質。

吳欣岱認為，不論何黨執政，只要是能讓台灣體育更受重視的舉措都應予以鼓勵，而非在國族情感凝聚的時刻，為了政治鬥爭而消耗社會正能量。

吳欣岱呼籲，台灣的體育環境需要長期且穩定的政策挹注，行政首長的關心應化作制度化的資源與預算。她表示，將持續以政治工作者的責任感，監督政府如何將短暫的賽事熱度轉化為基層教練與選手的實質福利，並守護台灣在國際社會的尊嚴。

吳欣岱最後再次強調，在棒球場上，國人唯一的目標應是團結一致為選手喝采，讓台灣隊的韌性被世界看見，而非在國內忙於政治攻防，忽視了選手最需要的實質支持。

