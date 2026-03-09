李貞秀立委資格認定 韓國瑜11日召集朝野協商

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，陸委會主委邱垂正日前接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，李貞秀「女士」明顯違反兩岸條例，不具有登記參選的資格，陸委會將把事實證據送給中選會，希望中選會能夠依法行政。立法院長韓國瑜將於11日召集朝野協商，研商中選會人事同意權案、「李貞秀立法委員認定」相關事宜。

邱垂正日前表示，李貞秀是1999年在台灣定居，當時取得台灣的戶籍。2004年落實「單一戶籍制」，兩岸條例第9條之1規定，原中國籍民眾必須在6個月內將放棄中國戶籍證明繳回，才不會喪失台灣人身分，但2004年時行政機關從未收到她所繳的除籍證明，也就是說「她沒有繳回」。

請繼續往下閱讀...

邱垂正指出，事實上，李貞秀是2025年3月才繳回放棄中國戶籍證明。依兩岸條例第21條規定，必須有台灣戶籍滿10年才可登記公職候選人或參選公職，李貞秀顯然不到一年，「從兩岸條例規範，我們認為她不具有登記參選資格。會把事實證據送給中選會，也希望中選會能夠依法行政」。

不過，中選會目前僅4名委員在任，依規定至少5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會7人名單函送立法院行使同意權，立法院黨團共識列入13日議程，預計當天投票行使同意權。

立法院長辦公室今日發出黨團協商通知，將於11日下午召集朝野協商，研商中選會人事同意權案、「李貞秀立法委員認定」相關事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法