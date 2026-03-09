打臉自家人！ 前藍委費鴻泰：卓揆赴日在外交上確實有所突破

前國民黨立委費鴻泰。（資料照）

行政院長卓榮泰前天（7日）親自飛到東京為經典賽台灣隊加油，被視為台灣外交突破；儘管卓揆強調此行是休假且自費的私人行程，但藍白仍砲轟「公器私用」，還要求卓揆出示自費的單據證明。對此，前國民黨立委費鴻泰出乎意料地跳出來為卓揆緩頰，直言行政院長此行確實在外交上一定是有所突破。

卓榮泰7日一早從空軍松山基地指揮部搭乘華航包機飛往東京，到東蛋觀看台灣對捷克的比賽，當晚就飛回台灣。這趟閃電行卻招致在野批評，質疑他利用公帑到日本觀賽，雖然卓揆澄清是自費私人行程，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用，但藍白仍緊咬不放。

而今天費鴻泰上媒體人王淺秋主持的廣播節目《千秋萬事》時聊到這件事，與自家人不同調，直言卓榮泰能以行政院長身分前往日本，憑良心講一定是有所突破。至於包機引發的爭議，費鴻泰說像鴻海創辦人郭台銘等大企業家都有專機，只要養得起也無所謂，很多航空公司也樂意接受這樣的生意。但他也稱，有些事情還是要對外界交代清楚，他認為如果起飛地點是在松山機場而非松指部，會比較好一點。

