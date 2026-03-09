傳美國不接受國民黨軍購版本 徐巧芯：台灣不可能事事買單

對於外傳美方不接受國民黨所提軍購條例，國民黨立委徐巧芯今日接受專訪時表示，即便美方不滿，作為在野黨的立法委員，也不可能事事都讓美國滿意。（《中午來開匯》提供）

國民黨提出規模「3800億元+N」的國防特別條例草案，美國國務院今日表示，鼓勵台灣各黨派擱置政治分歧，盡快通過國防特別預算，以展現台灣捍衛自身安全的決心。對於外界有美方不接受國民黨提案的疑慮，國民黨立委徐巧芯今日接受專訪時表示，關鍵的並非數字，不必糾結，即便美方不滿，作為在野黨的立法委員，也不可能事事都讓美國滿意，她當然期盼台美關係好，但並非美方要求，台灣就要事事買單。

徐巧芯說，美方已經簽署發價書、也迫切於台方的軍售案，盼盡速啟動，目前就是預計3月底之前，美方所需要的啟動全案預算就是3800億，要分清楚階段。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯指出，國防部在國民黨軍購條例付委之前，從未認真與在野黨積極溝通，美方算是被欺騙的，國防部先前非常消極，直到付委後才開始溝通特別條例，被拖延這麼久，國防部應該要負責任，先前從未做過溝通，致使政院1.25兆不被信任。

徐巧芯表示，國民黨長期對美關係融洽，盡可能保持彼此的信任。她的想法是先匡列預算，由美方來做選擇，所以針對美國有發價書的部分，黨團才列入條例，她不認為她的想法跟「3800+N」差距這麼大，都是為了解決問題。

徐巧芯強調，團結很重要，目前雖有不同版本，但仍希望能找到共識，可以解決問題最重要，並揭露美方第一階段不是3500億、而是3800億，起碼要3800億第一階段才能正式啟動，有包含機密合作案不會在這階段公開發價書，且美國總統川普已經簽署。再者，民眾黨提的4000億是足以讓軍購第一階段啟動的，這對於後續藍白整合有關鍵要素，當然她希望在野能有共識支持同一版本，所提的軍購條例不讓民進黨見縫插針。

徐巧芯說，她曾與國民黨主席鄭麗文談過軍購條例並交換意見，並指出FMS軍售過程中，若對美方有懲罰條款無法寫在條例上，F16V延宕案所引發的軒然大波，但這麼多國家與美方都在進行軍售，該懲罰條款是不可行的，她有跟黨中央表達意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法