    政治

    內定國安會諮委 林志潔：尊重府方行政程序與發布

    2026/03/09 16:54 記者洪美秀／新竹報導
    陽明交大法律學者林志潔。（資料照）

    陽明交大法律學者林志潔。（資料照）

    曾代表民進黨參選2024年新竹市立委的陽明交大學科技法學院特聘教授林志潔，選後除繼續任教，也繼續留在竹市蹲點及服務基層，更是2026年竹市綠營多次被點名的市長人選之一，但總統賴清德近日已批示，將接任總統府國安會諮詢委員，目前正在進行相關借調程序。對此，林志潔不否認此項新職務，強調尊重府方及國安會的行政程序與發布。

    據了解，此次林志潔獲總統賴清德延攬擔任國安會諮詢委員，是看重其法律專業形象，尤其林志潔也參與國安法及反滲透法等相關法律的修訂，更是維護國家安全與捍衛國安的重要學者之一。原本林志潔2024年立委選舉失利後，總統賴清德就有意延攬其進入內閣，但林志潔選擇留在地方繼續耕耘，期盼擴大綠營在新竹及新竹台派的團結力量，甚至黨中央也有屬意讓林志潔代表綠營再戰年底的市長選舉。

    不過，考量父母年邁及雙親身體狀況不佳，林志潔多次表達沒有選舉的規劃，如今傳出將接國安會諮詢委員，受訪提到一定會全力發揮所長，對國家對台灣及新竹做出貢獻，也相信民進黨新竹市一定會推出奇兵人選參與年底的市長選舉。

