    首頁 > 政治

    潛艦海鯤號即將深水潛航測試 台船曝銲接機器人效能

    2026/03/09 16:41 記者洪定宏／高雄報導
    達明攜手台船深化技術交流與合作，導入全新輕量化的AI協作機器人。（資料照，達明提供）

    達明攜手台船深化技術交流與合作，導入全新輕量化的AI協作機器人。（資料照，達明提供）

    軍事觀察家紀東昀預估潛艦海鯤號將在本月進行深水潛航測試，因為涉及潛艦內部空調及維生系統等安全問題，台船今天以「造船電銲科普專題」，揭露使用銲接機器人的效能。

    台船表示，「銲接」是造船之魂，因為能確保船艙100%氣密與水密，使全船結構一體化，足以抵抗嚴峻的海浪衝擊，所以導入AI機械手臂自動化，提升效率與穩定度。

    另外，台船特別強調，近年與廣達集團及美國技術合作開發銲接機器人，機器人依照設定好的路線，自動移動銲槍，並控制銲接的速度、角度和溫度。

    由於機器人不容易疲勞，銲接出來的銲縫較為整齊，品質也比較穩定，特別適合用在船殼鋼板和船體骨架等重複性高的作業。但機器人不會完全取代人，而是與人一起合作，由技術人員負責操作與監控，使工作環境更安全。

    回顧去年12月22日，廣達（2382）旗下廣明（6188）小金雞達明（4585）發布訊息指出，攜手台船（2208）深化技術交流與合作，導入全新輕量化的AI協作機器人（cobot），預計2026年進入試量產階段。

