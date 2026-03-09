為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    共軍將領頻遭清洗整肅 邱垂正：觀察中共武力擴張不可忽視變數

    2026/03/09 16:24 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    大陸委員會今日表示，陸委會主委邱垂正本月4日接見德國馬歇爾基金會「台美歐政策計畫」（Taiwan-US-Europe Policy Program, TUPP）訪團時表示，近期中共軍方高階將領頻傳遭清洗與整肅，反映出中共內部權力結構的波動，及其內部治理與政治忠誠度問題，是觀察中共武力擴張時不可忽視的變數。

    中國「兩會」開幕之際，邱垂正上週三已與德國馬歇爾基金會「台美歐政策計畫」訪團團長、基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）及多位跨國專家學者，針對當前兩岸關係、中共對台作為及印太區域安全現況進行深度對話。

    陸委會表示，與會專家和邱垂正進行熱烈交流，並深入探討習政權高度集權且封閉的決策機制，已增加政策不透明度與誤判風險，國際社會應共同關注其對區域穩定帶來的潛在衝擊，我政府亦將密注相關局勢發展，並審慎應處。

    針對台灣的因應作為，邱垂正強調，政府正致力於提升經濟安全與建構「全社會防衛韌性」，並重申台灣將持續作為區域內負責任的一方，積極與美國、歐洲及理念相近國家深化合作，唯有透過國際集體支持與台灣自身實力的提升，方能有效應對中共威脅，確保區域和平與繁榮。

    「台美歐政策計畫」邀請美歐28至43歲具政策影響力的新中生代智庫專家參團，聚焦安全、科技與經貿等核心議題，希透過專業交流，深化跨大西洋政策社群對台灣議題的瞭解，是促進歐美學研界與台灣連結的重要對話平台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播