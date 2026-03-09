共軍將領頻遭清洗整肅 邱垂正：觀察中共武力擴張不可忽視變數

陸委會主委邱垂正。（資料照）

大陸委員會今日表示，陸委會主委邱垂正本月4日接見德國馬歇爾基金會「台美歐政策計畫」（Taiwan-US-Europe Policy Program, TUPP）訪團時表示，近期中共軍方高階將領頻傳遭清洗與整肅，反映出中共內部權力結構的波動，及其內部治理與政治忠誠度問題，是觀察中共武力擴張時不可忽視的變數。

中國「兩會」開幕之際，邱垂正上週三已與德國馬歇爾基金會「台美歐政策計畫」訪團團長、基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）及多位跨國專家學者，針對當前兩岸關係、中共對台作為及印太區域安全現況進行深度對話。

陸委會表示，與會專家和邱垂正進行熱烈交流，並深入探討習政權高度集權且封閉的決策機制，已增加政策不透明度與誤判風險，國際社會應共同關注其對區域穩定帶來的潛在衝擊，我政府亦將密注相關局勢發展，並審慎應處。

針對台灣的因應作為，邱垂正強調，政府正致力於提升經濟安全與建構「全社會防衛韌性」，並重申台灣將持續作為區域內負責任的一方，積極與美國、歐洲及理念相近國家深化合作，唯有透過國際集體支持與台灣自身實力的提升，方能有效應對中共威脅，確保區域和平與繁榮。

「台美歐政策計畫」邀請美歐28至43歲具政策影響力的新中生代智庫專家參團，聚焦安全、科技與經貿等核心議題，希透過專業交流，深化跨大西洋政策社群對台灣議題的瞭解，是促進歐美學研界與台灣連結的重要對話平台。

