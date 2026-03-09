政院至今已「不副署」5爭議法案 公督盟：藍白立委是憲政僵局源頭

公民監督國會聯盟執行長張宏林。（資料照）

立法院藍、白黨團續推爭議法案，而繼「財劃法」、「眷改條例」後，行政院長卓榮泰上週再宣布不副署「衛星廣播電視法」、「黨產條例」及「立法院組織法」等3爭議法案修正案，稱其嚴重悖離憲法原則，破壞權力分立。民團批評，藍白立委不斷抨擊政院違憲，卻忽視自身就是破壞憲政的亂源，重申立院仍有尚方寶劍「倒閣」，要是真有多數民意基礎，就解散國會讓爭議訴諸全民決定。

公民監督國會聯盟執行長張宏林批評，行政院至今已不副署財劃法等5爭議法案修正案，凸顯國民黨、民眾黨兩大在野黨團本身仍舊無視憲政、不只架空了國會法案審議的討論機制，更逕行癱瘓憲法法庭，切斷院際紛爭的憲政協調手段；更遊走法律邊緣，假國情報告之名，企圖行醜化、侮辱總統之實。

請繼續往下閱讀...

對於卓榮泰宣布「不副署」已經立院三讀的修正案，卻未見國民黨等在野黨團表態以倒閣手段進行權力制衡，張宏林表示，行政院已窮盡手段在憲政體制內維持權力分立；儘管引來翁曉玲等藍營立委批卓是帶頭違憲；但張宏林說明，行政院長的不副署權力是中華民國憲法所賦予權力，若立院對政院施政不滿意，他呼籲藍白黨團大可動用立委的「尚方寶劍」、亦即「倒閣」。

但他也反諷，藍白立委稱自身具多數民意基礎，卻「做賊心虛」不敢打掉重練，直言無論如何「都是玩假的」。

張宏林直言，行政院、立法院間互有維持憲政的制衡手段，且若法案協調不成，也有憲法法庭可做裁決，如今這些管道都遭藍白癱瘓，也就是說，當前的憲政僵局，其實就源於藍白，並呼籲在野參酌日本自民黨經驗，「不心虛，就提倒閣」，交由民意重選具民意基礎的代議士，讓憲政法治得以維續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法