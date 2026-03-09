藍營新北議會黨團幹部交接 陳儀君：發揮「母雞帶小雞」效應

國民黨新北市議會黨團第4屆第4任黨團幹部今天完成交接，由國民黨主席鄭麗文（中）致贈證書。（記者羅國嘉攝）

新北市議會國民黨團今（9）日完成新任幹部交接，由市議員陳儀君接任書記長，陳儀君表示，將透過政策智庫整合議員問政經驗與市政數據，深化政策討論，確保黨團在監督市政發揮最大影響力，也期盼將市長侯友宜的施政成果向市民充分傳達，為未來新北市長參選人李四川的城市治理奠定穩固基礎，發揮「母雞帶小雞」效應。

國民黨新北市議會黨團第4屆第4任黨團幹部，包含陳儀君接任書記長、副書記長由楊春妹、洪佳君及林國春擔任，財務長由陳家琪負責，並成立黨團政策智庫，由議員黃心華擔任總召。交接典禮上，國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、新北市長侯友宜、副市長劉和然及台北市副市長李四川等人皆出席。

鄭麗文致詞指出，看到市府團隊、議會團隊與立委、黨團幹部齊聚一堂，能感受到國民黨的團結與決心。她強調，議會是市政推動的重要基礎，每位議員都非常重要，未來更要超越過去的自己，加倍努力、更加認真傾聽市民心聲。她也讚許李四川是最優秀的新北市長候選人，能夠引領地方選情，取得勝利。

侯友宜肯定議會對市政的支持，並表示任期剩下不到1年，將「1天當3天用」，拚到最後一刻，全力推動大巨蛋、塭仔圳重劃、軌道建設等重大市政計畫。李四川則以餐廳比喻執政經驗，強調國民黨持續執政才能延續過去施政成果，維持城市良好發展腳步。

陳儀君表示，面對即將到來的地方選舉與市政挑戰，黨團將持續凝聚共識，深化政策討論，在議會監督與政策建議上發揮更大影響力，避免選票分散，確保黨團整體實力穩健；黨團政策智庫的成立，將整合議員問政經驗、市政數據與地方需求，作為政策研擬與市政監督的重要後盾，協助規劃新北市未來發展願景。

陳儀君也說，國民黨團將持續監督市政，協助盤點重大建設進度，確保市政計畫順利完成，並期盼將侯友宜任內的施政成果向市民充分傳達，為李四川帶領的新北市治理奠定穩固基礎，發揮「母雞帶小雞」效應，爭取更多市民支持，延續藍營執政成果。

國民黨新北市議會黨團第4屆第4任黨團幹部交接典禮，國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、新北市長侯友宜、副市長劉和然及台北市副市長李四川等人皆出席。（記者羅國嘉攝）

