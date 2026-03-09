「富察」定罪納中共懲獨成果 陸委會：壓制言論自由

台灣八旗文化總編輯「富察」李延賀2023年3月赴中國探親後，在上海被中國國安單位逮捕關押，之後更被中共「秘密起訴」、羅織分裂國家罪名，判刑關押至今。（翻攝臉書）

中國全國人大會議今日審查最高人民法院、最高人民檢察院「兩高」報告，中共將「懲獨」列為過去一年的工作成果，報告羅列八旗文化總編輯富察（李延賀）案，聲稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」；陸委會痛批，中共逮捕和拘禁文化人李延賀，完全是為了壓制言論自由和出版自由。

中國最高人民法院院長張軍發表工作報告稱，堅決捍衛國家安全，深化反顛覆、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭。嚴懲台獨頑固份子，依法懲治向境外走私稀土等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。

根據工作報告，涉台部分提到「貫徹反分裂國家法，嚴懲台獨頑固份子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

中國最高人民檢察院檢察長應勇回顧工作時提到，堅決捍衛國家安全，依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

應勇聲稱，貫徹「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治「台獨頑固份子」分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。

對此，陸委會表示，中共逮捕和拘禁文化人李延賀，完全是為了壓制言論自由和出版自由。這件事突顯中共專制統治的本質，讓台灣人民更珍惜現有的民主生活方式。

