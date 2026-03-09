徐國勇在獅子會挺陳聖文 王世堅：沒有越矩或找正副總統掛看板

今晚將舉辦民進黨台北市大安文山議員電話初選民調，立委王世堅今（9）陪子弟兵陳聖文掃街拉票。（記者蔡愷恆攝）

近日民進黨秘書長徐國勇在獅子會餐敘上公開力挺大安文山市議員擬候選人陳聖文，但黨內台北市議員初選民調將開始，首戰即是大安文山，引起黨內討論聲浪，質疑介入初選、違反選務中立。立委王世堅今陪子弟兵陳聖文掃街，受訪時回應，陳聖文在初選過程都中規中矩，沒有越矩或用違規方式找正副總統人物做看板。陳聖文也說，當時徐國勇是以獅子會國際理事身份替他加油，不覺得違反黨內任何規定，暗酸同區黨內候選人更嚴重違規，希望能憑善良正義初心順利通過初選。

王世堅表示，一定要來陪陳聖文，他是一個善良、忠厚且樸實的小孩，因為他太老實了，在宣傳上非常吃虧，因此要支援陳聖文。另外，王世堅也提到，他曾建議陳聖文不要加入任何派系；雖加入派系有奧援，但問政時或多或少有包袱，應該直接面對民眾。

陳聖文說，這次同區擬候選人都有不一樣背景的後援，比如說有一些候選人有前任議員的票源傳承，有一些擁有媒體強大的資源，而他自己「有的傳承是委員（王世堅）他正義的精神、不怕強權的精神」，相信可以藉由這樣的精神在大安文山拿到好成績。

