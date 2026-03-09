藍營彰化縣長人選喬不定！綠營陳素月鴨子划水 今邀教育部長訪視校園

陳素月邀請教育部長鄭英耀到員林國小了解操場受損的情況。（記者顏宏駿攝）

下屆彰化縣長選舉，國民黨人選喬不定！民進黨提名的陳素月則「鴨子划水」，以穩健的步伐前進。繼昨天成立南彰的競選辦公室後，今則以立委身份邀請教育部長鄭英耀訪視彰化學校建設，並爭取經費改善校園環境。

對於藍白人選難產，陳素月表示，這情形非她能左右，她可以做的事是強化組織、提出最好政策，雖然國民黨到現在還沒確定下屆縣長參選人，她相信最後還是會推人出來選，她能做的也只有全力以赴，不能鬆懈選戰，選民要的是安心生活、安居樂業，她會提出政見爭取選民認同。

陳素月表示，在競選總部成立前，先設立競選辦公室以利推動選務工作，藉此強化團隊協作效率。未來由國策顧問陳永昌擔任競選總部主任委員，競總總幹事及執行長分別由民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞、前立委洪宗熠出任。

陳素月今天邀請教育部長鄭英耀訪視縣內六所國中小，主要勘查各學校的受損的操場，了解是否需要再翻新，同時了解彰化縣數位機會中心推動的情況。

陳素月表示，透過部長的訪視，可以讓中央了解彰化縣城市與鄉村學校存在問題，秉持不能有教育城鄉落差的原則，讓中央與地方攜手解決問題。

