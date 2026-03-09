與李四川同台視察新北公托 劉和然：傳遞守護的接力棒

台北市副市長李四川（左二）與新北市副市長劉和然（右）同台，視察新北市的公共托育建設。（圖擷取自劉和然臉書）

台北市長蔣萬安今天率台北市副市長李四川等人，考察新北市的公共托育建設，新北市長侯友宜、副市長劉和然陪同，李、劉2人先前都爭取國民黨提名參選2026年新北市長，確定由李四川出線後，劉、李首度在公開場合同台。劉和然表示，行政職責是一場接力賽，雙北的行政團隊站在一起，不僅是交流市政，更是在傳遞一份「守護的接力棒」。

劉和然在臉書PO文說，今天上午新北很溫暖，很高興與侯市長一起，歡迎台北市長蔣萬安以及副市長李四川、林奕華，彼此不談政治，談的是爸媽們最在意的「公托」。

他表示，看著孩子們在公托中心天真無邪的笑容，那是從事行政工作最踏實的動力，新北的公托數量已經達到130家，是全國的領頭羊；台北市近期推出的育兒政策，也讓新北有很多相互學習與激盪的空間，這就是「雙北生活圈」的日常，「資源共享、政策共好」。

劉和然提到，明天李四川就要卸下公職，開啟人生的新篇章，如同侯友宜所說，老戰友之間一直有著不需言語的默契與共識，他深知李四川曾在新北市留下的汗水與建設，身為戰友的他，除了祝福，更多的是一份責任。

面對鄉親勸進返鄉參選彰化縣長的期許，劉和然重申，「我的戰場在新北」，請大家放心，這根「守護新北的接力棒」，每一棒都會接的很順、握得很緊。未來市政的齒輪1天都不會停下，他們會在崗位上，為了下一代的笑容，同心協力，一起繼續為新北全力以赴。

