    首頁 > 政治

    卓榮泰休假搭包機赴日看WBC 陳清龍：私人行程為何從松指部飛？

    2026/03/09 15:23 記者陳治程／台北報導
    行政院長卓榮泰（中）現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社）

    我國「Team Taiwan」棒球國家隊昨（8）日完成WBC小組預賽所有賽程，而行政院長卓榮泰前（7）日則以私人行程名義赴日觀賽，引發外界議論，在大眾對其親自應援表達正面評價之際，藍營立委批卓此舉是公器私用、趁機收割贏球戰果；另一方面，民眾黨立委陳清龍今（9）日質疑，若卓是休假私人行程赴日看球，為何包機會從空軍松指部出發？認為其仗院長身分行使特權，要求公開說明。

    國民黨團日前曾質疑，卓榮泰此趟包機赴日行程是否動用公帑、有公器私用之嫌？且在國內多項重大政策爭議仍未說清楚之際，行政院長卻忙於對外行程，相關安排與實質成果是否符合國家利益、行政院更應主動公開釋疑，接受社會公評。

    對此，台灣民眾黨立法院黨團總召、立委陳清龍今再提出質疑，卓榮泰院長赴日為國手加油，只要不影響公務，並非是壞事；然而，卓榮泰院長說法自相矛盾，若為自費私人行程，為何可以從軍用松指部出發？是所有民間自費私人行程都可以比照辦理，還是只有高官有特權？

    此外，陳清龍提及，此趟行程有諸多隨行人員及發言人陪同，這些人的交通及餐飲費用由誰買單？搶調今日上午已發文要求行政院說明，呼籲卓院長不要閃躲，講清楚！

