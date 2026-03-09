蔣萬安率北市府取經 侯友宜：新北公托130家占全國收托數近5成

雙北市府交流公共托育政策，新北市長侯友宜與臺北市長蔣萬安9日偕同新北市副市長劉和然、臺北市副市長李四川、林奕華等人，前往新北市公共托育中心參訪交流。（記者羅國嘉攝）

新北市公共托育量能龐大，成為雙北市政交流的重要範例。台北市長蔣萬安率市府團隊、副市長李四川到新北市板橋，與新北市長侯友宜、副市長劉和然等參訪板橋埔墘及莊敬公共托育中心，實地了解新北在7年內建置70家公托中心，總數達130家，家外托育率突破45%，可收托6555名幼兒，占全國公辦民營托嬰中心近半。雙北市長強調，完善公共托育不僅照顧家庭，也為城市發展奠定核心基礎。

此次參訪的板橋埔墘與莊敬公托中心，分別是活化校園及社區活動中心空間，兼顧教育資源整合與社區需求。侯友宜也特別致贈「新北愛小孩吉祥物—熊果」予蔣萬安，象徵守護寶貝平安成長，並與「萬安、大家都安」的寓意呼應，展現雙北攜手打造安心育兒環境的期待。

侯友宜指出，托育是城市競爭力與人口政策的核心基礎建設，過去提出「公托翻倍成長」政見，已提前超標完成130家設置目標，並透過標準化制度提升設施設備與托育人員專業水準，帶動私立托嬰中心與居家保母服務品質提升，同時促進幼保相關科系人才培育與產業發展，形成正向循環。

侯友宜表示，城市治理不在於速度，而在於制度深度與品質厚度，並感謝過去歷任局處團隊的支持與協助。他提到，新北公托政策從場地規劃、設施設備到人員培訓皆建立完整制度，累計公共托育中心及準公共化、私立托嬰中心，總收托量已達1萬6792名幼兒，另有63家附設親子館，提供0至6歲家庭多元育兒支持服務。

蔣萬安致詞說，新北市公共托育政策成效卓著，活化學校閒置空間提供托育服務，照顧嬰幼兒家庭需求，值得台北市學習借鏡。去年北市推動「校校有公托」政策，今年預計新增16處公共托育據點，並規劃12個行政區每區至少有1所小學設置公托，透過校園空間導入托育服務，提升托育可近性，減輕家長接送負擔。

侯友宜與蔣萬安皆強調，公共托育不僅是育兒服務，更是城市發展的核心基礎建設。雙北市將持續交流合作，藉由完善的公共托育體系，為年輕家庭提供實質支持，守護下一代成長。

新北市板橋埔墘公共托育中心設有完善廚房設備。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（左）特別致贈「新北愛小孩吉祥物—熊果」予台北市長蔣萬安（右），蔣則致贈史努比T恤、帽子等聯名周邊。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然（左）、台北市副市長李四川（右）兩人互動熱絡，不時並肩而行、低聲咬耳朵，討論托育政策與市政議題。（記者羅國嘉攝）

