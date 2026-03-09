卸任前開社子島都委會為選舉？李四川：把負責業務處理出共識

台北市副市長李四川表示，安排都委會進行社子島的報告案，主要是把他負責的業務做一個解決，先擬定一個共識，後續可以繼續審議。（記者田裕華攝）

環境權保障基金會副執行長許博任今（9日）陪同社子島自救會到台北市政府陳情，質疑台北市副市長李四川在卸任前針對「社子島細部計畫案配合內政部土徵小組第300次會議決議修正再提會」召開都委會進行報告案，是為了打造參選新北市長的選舉舞台，為了「藍白合」向民眾黨輸誠。李四川強調，今天的會議是農曆過年前確定，當時他還沒有這麼堅定地要去選舉，主要是要把他負責的業務做一個解決。

對於被質疑搭造選舉舞台，李四川受訪表示，他的選舉沒有所謂什麼樣的舞台，如果「我真的為了選舉，我今天就可以離開，不必開這個會」；因為後續的審查，有上千份的人民陳情案，需要一件一件的處理，今天先開會有一個處理共識，濃縮訂了幾個原則，後續的審議就可以依此共識進行，比較可以確定。

李四川表示，今天的會議其實是在農曆過年前就已經確定，那時候「我還沒有這麼堅定地要決定要去選舉」；主要還是要把這件事情做一個解決。

李四川說，他民國70年當公務人員時，就講說社子島要開發，現在經過了大約40幾年，到現在還是這個狀況，他希望社區的開發可以兼顧所有社子島居民的要求，但也希望這一塊地方能夠盡快開發，至少不要讓人覺得去到社子，不像在台北市，「好像走到社子島，是兩個不同的台北市一樣」，這是他一直想期望能夠盡快解決的。

對於最後一天在台北市政府上班的心情，他表示「很平常」；在台北市政府工作超過30年，連現在的市政府大樓當初在蓋的時候，他還是工地主任，對這裡有很大的感情。但人生絕對有上台、也會有下台離開，不管到哪裡去，市政府都還是他的娘家，心情上很平常。

