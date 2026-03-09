李四川未辭職在新北「趴趴走」 綠營批：把副市長當選舉跳板

台北市副市長李四川尚未辭職，便在新北市「趴趴走」，民進黨新北市議會黨團批評，李四川只是把副市長當成選舉跳板。（圖由民進黨新北市議會黨團提供）

國民黨預計本週三中常會徵召台北市副市長李四川參選2026年新北市長，李的辭職令將於明天（10日）生效，李四川今天上午出席國民黨新北市黨團幹部就職典禮，民進黨新北市議會黨團總召陳永福批評，李四川尚未辭官便在新北「趴趴走」，顯然將台北市政拋諸腦後，滿心期盼的只有新北市長大位，把副市長當作選舉跳板。

陳永福質疑說，李四川身為台北市副市長，理應專注民生需求，如今外界看到的卻是其四處拜會、頻繁跑場的身影，儼然提前啟動選戰模式。副市長的職責是協助市長推動政務，而非將官位當作個人政治布局的跳板，李四川一向自詡「做事的人」，如今卻為了選舉，讓台北市民看清楚李對市民需求的冷漠，把副市長當跳板利用。

新北市議會民進黨團副召李倩萍表示，李四川過去曾在新北市政府服務，但已是多年以前的事，近年新北市無論城市規模、人口結構或公共政策需求都出現相當大的變化，城市發展節奏與市民關心的議題，也與過去截然不同，如果只是反覆強調過去的行政資歷，缺乏對當前新北問題的具體解方與提出新政見，恐怕很難回應市民的生活需求與治理挑戰。

黨團幹事長周雅玲認為，回顧李四川的政治軌跡，從新北到高雄、再到台北，都是以副市長的身分在不同城市之間移動，然而城市治理需要長期承擔與深耕，而非不斷轉換舞台的政治角色，尤其在高雄市府時期，最終留下的是前市長韓國瑜遭到「罷免」的政治結果。如果只是把不同城市當成政治舞台輪流登場，難免讓人質疑李四川對新北市長是否也只是當作累積政治的履歷？

黨團書記長李宇翔說，台北市社子島開發爭議僵持不下，問題擺爛3年，今天社子島居民清晨前往台北市長蔣萬安官邸抗議，李四川上午卻出席新北市議會國民黨團交接典禮，顯然心思早已放在新北市長選戰，讓台北市民情何以堪？

