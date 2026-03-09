藍白逕付二讀「這些法案」衝擊國安！ 涉中共介選、一國兩制示範區

民進黨團批藍白推動的不在籍投票是為境外勢力開後門（資料照）

立法院本屆會期以來，藍白聯手在國會推動多項修法，其中有多個爭議法案頻以「逕付二讀」方式加速審議，引發民進黨團抗議。盤點新會期藍白恐加速推動三讀的法案在選制上有「不在籍投票法草案」、「公民投票法修正草案」、「國籍法修正草案」等；另，國民黨金門縣長參選人、立委陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」也已逕付二讀，上述修法攸關我國國安問題引發綠營憂心。

在選舉制度方面，民眾黨團力推「不在籍投票法草案」已在院會逕付二讀，適用範圍包含總統副總統、中央與地方公職選舉及罷免、全國性公投，採移轉投票或至指定場所投票方式。不過，中選會、內政部及北市選委皆紛紛示警，實施不在籍投票恐造成選務混亂，光是年底地方大選就涉及八八九六種選舉票，也將讓地方選委會找不到投開票所與所需人力。

除選務上問題外，內政部提及，各種選舉如全面實施不在籍投票，將致使境外敵對勢力及其他不法人士可能操控特定對象均申請移轉至特定地區投票所投票，掌握投票結果，以遂其干預選舉或賄選目的，對於選舉公平性之風險及危害程度，實務上恐難避免。

再者，國民黨團提出「公民投票法部分條文修正草案」去年已在院會逕付二讀，主張憲法法庭判決未來可經由公投交由人民複決，決定推翻與否，以公民投票複決憲法法庭判決。時任民進黨團幹事長鍾佳濱先前質疑，實施直接民權的民主國家，不曾發生以公民投票否決或推翻憲法法庭裁判先例，國民黨團如何判斷憲法法庭違法，令人不解。

此外，國民黨立委傅崐萁所提「國籍法部分條文修正草案」，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定，也在去年付委審查。民進黨立委吳思瑤先前對此強調，對於中配的參政權，應比照所有台灣民眾，只要有雙重國籍都需要放棄，也要比照所有在台灣的外國人士，只要參選就只能夠效忠中華民國憲法。

吳思瑤舉例說，如同結婚一樣，法律規定很清楚，不能犯「重婚罪」，若要再有新的歸宿，必須放棄原來的婚姻，希望國籍法修法不要再次引來國人的怒火。

另，在攸關國安問題方面，國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」也已在院會逕付二讀。民進黨痛批，此修法有替中國「洗產地」疑慮，甚至可能引進中國醫師到金馬執業，金門變成福建省的經濟特區，以此在經濟上滲透台灣、在軍事上威脅台灣。

經民連等民團也示警，條文明定只對中國開放，形同中國租界，目的就是要幫中國貨洗產地；再者，從管理機關、事業之範圍、資格條件、審查基準到管理辦法通通是「由各離島縣政府以自治條例定之」，恐使金門、馬祖等地變成「一國兩制示範區」；第三，草案將離島重大建設核定權限改由地方決定，為金廈大橋興建通橋鋪路。若草案完成立法，陳玉珍當選下一屆金門縣長，金廈大橋金門段也會很快完成，若台海發生衝突，解放軍戰車將可以長驅直入金門島。

