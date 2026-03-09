為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    社子島自救會批為藍白合開報告會 李四川：先凝聚共識

    2026/03/09 14:47 記者何玉華／台北報導
    社子島自救會前往市政府前陳情抗議，現場並由社子島自救會發言人李華萍說明。（記者田裕華攝）

    社子島自救會前往市政府前陳情抗議，現場並由社子島自救會發言人李華萍說明。（記者田裕華攝）

    台北市社子島自救會繼今（9）晨到台北市長蔣萬安官邸前陳情，下午1點聚集到台北市政府前，喊話2點要召開的都市計畫委員會重新擬定社子島都市計畫草案，無條件剔除不願參加區段徵收的居民、留島留人，質疑主持會議的副市長李四川是為了新北市長選舉，才在卸任前一天召開史無前例的報告案。李四川主持會議時說明，主要是希望為往後的審查取得委員會共識，後續就可以依此共識原則進行審議。

    社子島自救會發言人李華萍偕同環境權保障基金會、時代力量、台權會等團體到市政府陳情；李華萍表示，蔣萬安在選前承諾走入鄰里、重啟溝通、用最大同理心保留聚落」，但近4年來，市府多次對外表示「溝通大門從未關閉」，實則1156份社子島土地所有權人與設籍居民親簽的反對區徵意見單，卻到不了蔣萬安手裡。因此今早到蔣萬安官舍前陳情，蔣萬安卻驅車離開，「選前握握手、選後下毒手」，痛批是「標準的政客」，擁有了權力後就傲慢了。

    環境權保障基金會副執行長許博任表示，過去從沒有一個都市計畫審議案在事前要開報告案的慣例，質疑都委會安排多此一舉的會議，是為即將卸任參選新北市長選舉的李四川搭造選舉舞台，因為要藍白合而向民眾黨、柯文哲輸誠，「讓居民憤怒、無法接受」。因此早上先到蔣萬安官舍陳情，可惜蔣萬安逕自搭車離開，「是選前選後兩個樣的行為。」

    社子島自救會前往市政府前陳情抗議，現場並由社子島自救會發言人李華萍說明。（記者田裕華攝）

    社子島自救會前往市政府前陳情抗議，現場並由社子島自救會發言人李華萍說明。（記者田裕華攝）

