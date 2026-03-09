為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李四川明才離職今已跑新北行程 卓冠廷質疑不尊重市民

    2026/03/09 14:44 記者黃政嘉／新北報導
    台北市副市長李四川明天才離職正式投入新北市長選戰，但今天已先後與新北市長侯友宜、國民黨主席鄭麗文合體，到新北市出席行程，民進黨新北市議員卓冠廷質疑，李四川領著台北市民的公帑，心卻早就飛來新北，把台北當作選舉跳板，不僅對台北市政極不負責，也對新北市民極不尊重。（新北市府提供）

    台北市副市長李四川明天才離職正式投入新北市長選戰，不過今天已先後與新北市長侯友宜、國民黨主席鄭麗文合體，分別參訪板橋公托中心、出席國民黨新北市議會黨團幹部就職典禮；民進黨新北市議員卓冠廷質疑，李四川領著台北市民的公帑，心卻早就飛來新北，把台北當作選舉跳板，不僅對台北市政極不負責，也對新北市民極不尊重。

    卓冠廷表示，李四川的辭呈根本還未生效，今天就急著跨過淡水河跑到新北市參加國民黨團交接，這完全印證了外界的質疑，現在根本就是李四川辭職生效前的「垃圾時間」。

    卓冠廷直言，李四川領著台北市民的公帑，心卻早就飛來新北市，把台北市當作替自己選舉鋪路的跳板，不僅對台北市政極不負責，也對新北市民極不尊重，更讓這段過渡期成了無心經營的空轉。

