李四川明才離職今已跑新北行程 卓冠廷質疑不尊重市民

台北市副市長李四川明天才離職正式投入新北市長選戰，不過今天已先後與新北市長侯友宜、國民黨主席鄭麗文合體，分別參訪板橋公托中心、出席國民黨新北市議會黨團幹部就職典禮；民進黨新北市議員卓冠廷質疑，李四川領著台北市民的公帑，心卻早就飛來新北，把台北當作選舉跳板，不僅對台北市政極不負責，也對新北市民極不尊重。

卓冠廷表示，李四川的辭呈根本還未生效，今天就急著跨過淡水河跑到新北市參加國民黨團交接，這完全印證了外界的質疑，現在根本就是李四川辭職生效前的「垃圾時間」。

卓冠廷直言，李四川領著台北市民的公帑，心卻早就飛來新北市，把台北市當作替自己選舉鋪路的跳板，不僅對台北市政極不負責，也對新北市民極不尊重，更讓這段過渡期成了無心經營的空轉。

