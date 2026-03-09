廖偉翔嗆「編多少能贏大谷翔平？」 綠轟打嘴炮不如好好審預算

民進黨今抨擊，今年度總預算已被藍白在立法院卡了半年，半個字都沒審，拿什麼臉來討論預算？有空打嘴炮不如好好上班。（圖由民進黨提供）

台灣隊近日在東京巨蛋奮戰，全國齊心應援之餘，國民黨立委廖偉翔日前卻在社群發文稱「編多少能贏大谷翔平，你給個數字大家來討論」，引發輿論譁然。民進黨今抨擊，廖偉翔拒審預算、羞辱選手，今年度總預算已被藍白在立法院卡了半年，半個字都沒審，拿什麼臉來討論預算？有空打嘴炮不如好好上班。

民進黨在臉書發文指出，新會期早已開始，2026年都已經3月了，但今年度的中央政府總預算已經在立法院被藍白卡了半年，至今「一頁沒翻、半個字都沒審」。上週藍白史無前例地切割總預算，違法通過「先行動支」TPASS等38項新興計畫，但先行動支不等於審議，總預算不是自助餐，還有許多重要經費被卡關。

請繼續往下閱讀...

民進黨盤點藍白拒審預算對5大部會造成的衝擊。國防部高達780億元預算卡關，影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥油料籌補，不利部隊戰演訓任務遂行、削弱國防；交通部248億元受阻，導致桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化、嘉義縣市鐵路高架化、台南鐵路地下化及觀光雙輪驅動方案等多項重大建設面臨延宕。

經濟部也有148億元尚未審查，影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發，不利補助企業推動創新研發及吸引國際大廠來台設立研發中心；外交部108億元預算未過，延誤台灣與國際社會合作的機會，無法結合優勢產業發展多層次外交；衛福部103億元受阻，影響韌性國家醫療整備、住院整合照顧服務、疫苗與抗病毒採購等計畫推動。

民進黨痛斥，廖偉翔有空在網路上打嘴炮、嗆球迷，還不如好好上班、善盡立委審查預算的職責！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法