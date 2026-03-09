回新北喊「有回家感覺」 李四川：一棒接一棒延續市政

台北市副市長李四川直呼，回到新北大家庭，真的很溫暖，並強調「一棒接一棒」不只是鼓勵，更是對新北市政延續的信任與責任，希望在議會與團隊支持下承擔重任、共同努力。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市議會黨團9日上午舉行「第四屆第四任黨團書記長暨黨團幹部就職典禮」，台北市副市長李四川、新北市長侯友宜、副市長劉和然、國民黨主席鄭麗文、副主席李乾龍等人出席。李四川直呼，回到新北大家庭，真的很溫暖，並強調「一棒接一棒」不只是鼓勵，更是對新北市政延續的信任與責任，希望在議會與團隊支持下承擔重任、共同努力。

今天李四川陪同蔣萬安到新北視察公托，隨後則受新北市議會國民黨團書記長陳儀君邀請，參加今天的黨團幹部交接。李在國民黨秘書長李乾龍陪同下，先到議長蔣根煌辦公室與議員們話家常。侯友宜抵達後，侯、李兩人互動熱絡、低聲咬耳朵討論，也在對方致詞時，給予掌聲，展現新北團結氣勢。

李四川指出，很高興回到新北市這個大家庭，聽到侯友宜的鼓勵，心中感到非常溫暖，真的有回家的感覺。自己與侯友宜相識多年、互動密切，當初他第一次在臉書貼文表達參選想法時，第一個回應、鼓勵他的就是侯友宜，侯在留言中提到「一棒接一棒、棒棒都是強棒」，讓他相當感謝，也感受到侯對新北市政延續的期待與信任。

李四川表示，侯友宜的個性一向是「少說多做」，從不爭取聲量，而是用成績單向新北市民證明市政成果，這也是新北市多年來能夠持續進步的重要原因。他也感謝副市長劉和然以及市府團隊長期以來的協助，大家團結合作，一起努力推動市政。

李四川認為，「一棒接一棒」不只是政治上的鼓勵，更代表侯友宜多年在新北打拚後，對城市發展的責任與信任交付，他希望在議會與團隊協助下，承擔起這份責任，攜手打好年底這一仗。

李四川更說，外界近期批藍營在新北「長期執政」20幾年要換人做做看，但他不以為然說，重點不在執政多久，而在於做得好不好，他舉例，如果一家店生意做得很好，難道只因為做了很多年就一定要換人掌廚，或是醫生看病看得很好，難道也要因為時間久了就換醫生，關鍵仍在施政表現是否讓市民滿意。

