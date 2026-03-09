首度同框侯友宜、劉和然力挺李四川 鄭麗文點1示警：別掉以輕心

國民黨主席鄭麗文表示，年底新北市長選舉要小心「非穩贏」，因為對手有國家資源和「鈔能力」，當過台北縣長的前閣揆蘇貞昌更希望讓「公主」蘇巧慧在這一局奪下江山，所以國民黨不可大意，要延續藍營長期執政建立的「金字招牌」，持續為新北市民服務。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市黨團幹部今（9日）舉行就職典禮，市長侯友宜、副市長劉和然、北市副市長李四川及國民黨主席鄭麗文、副主席李乾龍首度同台，侯、鄭兩人共同為2026市長參選人李四川拉抬。鄭麗文表示，年底新北市長選舉要小心「非穩贏」，因為對手有國家資源和「鈔能力」，當過台北縣長的前閣揆蘇貞昌更希望讓「公主」蘇巧慧在這一局奪下江山，所以國民黨不可大意，要延續藍營長期執政建立的「金字招牌」，持續為新北市民服務。

鄭麗文、侯友宜兩人今早在新北市議會同框，侯友宜在致詞過程中特別介紹「鄭主席」，鄭麗文也問候「侯市長」，兩人首次同框；侯友宜也替過去老同事李四川喊聲力挺，鄭麗文則替「未來的李市長」加油打氣。

鄭麗文致詞指出，要治理好新北市是一項非常艱鉅的挑戰，不過藍營長期在新北執政，一棒接一棒、棒棒都是強棒，持續通過市民檢驗，也交出亮麗的成績單。過去將近8年在侯友宜領導下，市政表現獲得市民肯定，也讓「藍色執政」的金字招牌更加響亮。

鄭麗文表示，今年是重要的交棒時刻，藍營會延續過去優良傳統，以更謙卑的態度面對市民長期的肯定與支持，絕不能辜負市民的期待與信任。她也強調，藍營一定會在年底繼續贏得勝選，這也是對市民的莊嚴承諾。

談到接下來的新北市長選戰，鄭麗文指出，國民黨將徵召李四川承擔重任。她坦言，近期也常聽到外界提醒新北市選情要小心，因為對手長期執政「鈔能力」，且擁有國家資源傾巢而出，甚至前行政院長蘇貞昌也希望讓「公主」蘇巧慧在這一役奪下江山，因此國民黨從來不敢大意，面對選戰不但要加倍努力，更要「三倍努力」。

鄭麗文認為，新北市是帶動整體發展的重要火車頭，未來李四川擁有台北、新北與高雄的行政經驗，若能以更大的格局推動北北基桃整體建設，將有助於提升台灣整體競爭力。她也期盼在侯友宜奠定的基礎上，由李四川承擔重任，與市議會團隊共同努力，不僅讓李四川順利當選，也讓每一位議員都能高票連任，持續為新北市民服務。

國民黨新北市黨團幹部今舉行就職典禮，市長侯友宜（前左4）、副市長劉和然（前左2）、北市副市長李四川（前左3）及國民黨主席鄭麗文（前右2）、副主席李乾龍（前左1）首度同台，侯、鄭兩人共同為2026市長參選人李四川拉抬。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（左2）與台北市副市長李四川（右2）互動熱絡。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然（右）向台北市副市長李四川（左）握手致意、力挺，兩人互動更是熱絡。（記者羅國嘉攝）

