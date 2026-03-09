黃國昌提新北教育6處方 喊財源「綽綽有餘」

民眾黨新北市長參選人黃國昌今提教育政見，針對新北市學齡人口斷崖與教育資源分配不均等問題，他將推動從托育到高中的全面教育改革，他估算，經費每年約多負擔30億元，財源上「綽綽有餘」。（記者王藝菘攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今提教育政見，針對新北市學齡人口斷崖與教育資源分配不均等問題，若他當選市長，將推動從托育到高中的全面教育改革，他提新北教育6個處方，要減輕育兒負擔，讓家長敢生敢養，同時強化在地就學、重塑終身學習，讓市民邁向健康強壯的第3人生；他估算，此政見經費加起來，每年約多負擔30億元經費，財源上「綽綽有餘」。

黃國昌表示，目前新北教育出現的問題，包括新生兒數雪崩，從2020年的2.6萬人，跌至2024年的1.6萬人，5年間跌幅達37%；0至2歲的托育面臨嚴重供需失調，截至2024年9月底，公托候補人數持續上升，政府增設速度遠不及家長需求。而2至6歲的托育教育，高達70%幼兒分布在私立及準公共體系，僅30%能進入公幼；新北在地就學率約71%，距新北市長侯友宜承諾的85%目標仍有落差。

他借鏡美國紐約「2-Care計畫」案例拋6處方：一、0至6歲完全照顧，落實實質免學費，針對抽不到公托，且扣除中央補助後仍需自付約2000元的家庭，由市府全面加碼補足、推動制定《二到六歲完全教育及照顧自治條例》，將免學費政策法制化，以及就讀準公共化幼兒園仍需自付1000至3000元的家長，由市府全額補貼。

二、訂定新北市中小學教學綱要，紮根學科超前國際，他說，為彌補現行108課綱在基礎學科上的落差，將雙語教育、AI邏輯、程式語言及國際文憑納入核心學習範疇。

三、新北燈塔學校計畫，翻轉在地就學率，他表示，為達新北在地就學率85%的目標，優先於鄰近台北的汐止、新店、三重等生活圈，籌設結合AI與雙語的「精緻化高中」與「高科技實驗學校」，目標在每個行政區設置1至2所市立高中職，打破行政區間的資源不平等。

四、全齡幸福共學，開啟健康強壯第3人生，他將仿效台北市，於各行政區設置示範基地，整合社區大學與樂齡學習中心，推動「祖孫共學」與跨世代交換課程。針對65歲以上長者，於各運動中心設立「肌力防護示範區」，提供每年至少10小時免費專業課程或3000元專屬運動補助金。

五、企業認養助學，引進民間活水資源，他說，因為在教育的過程，常看到家長會協助的身影，因此推動新北市中小學家長會運作法制化，使其制度化發展，有效地將民間資源與教育現場需求結合。並鼓勵企業以認養或冠名興建校舍的方式贊助學校。

六、深耕體育，打造國際運動名城，他舉例，像深化「萬金石馬拉松」等現有賽事的國際認證與品牌化，未來積極對接國際單項運動總會，全力爭取2033年世界運動會或亞洲青年運動會等大型國際賽事在新北舉辦，帶動周邊觀光與在地產業發展。

對於此政見經費的估計，黃國昌說明，新北市地方教育的基金在114年度總編列經費是737.67億元，整個政策加起來大概每年多負擔30億元，在737.67億元中只占4%，且財政收支劃分法修正後，新北市將取得的統籌分配款，較過去增加了400億元，「在財源上面不是問題、綽綽有餘」。

