    首頁 > 政治

    經濟外交馬不停蹄 林佳龍雪梨歌劇院錄影致詞參與海外台商活動

    2026/03/09 14:32 記者黃靖媗／台北報導
    世界台灣商會聯合總會今日於澳洲雪梨國際會議中心（ICC）舉辦第32屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。（世界台商總會提供）

    世界台灣商會聯合總會今日於澳洲雪梨國際會議中心（ICC）舉辦第32屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。（世界台商總會提供）

    世界台灣商會聯合總會今（9）日於澳洲梨國際會議中心（ICC）舉辦第32屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。外交部長林佳龍月初出訪友邦吐瓦魯，返程過境澳洲期間，提前錄製影片祝賀。世界台商總會指出，這是台灣外交部長首度以錄影方式參與海外台商活動，展現政府對全球海外台商的高度重視，為經濟外交增添實質互動。

    林佳龍本月4日至5日以總統特使身分，率團訪問吐瓦魯國，回程於澳洲轉機，7日返抵國門。

    世界台商總會指出，林佳龍在第32屆第2次理監事聯席會議前，提前抵達會議場地，並與國策顧問暨名譽總會長林見松、世總秘書長游政霖、財務長鄭婷文等主要幹部，以及雪梨當地僑領合影致意。

    世界台商總會表示，林佳龍在緊湊的行程中，仍特別於過境澳洲期間，在雪梨歌劇院前錄製影片祝福世界台灣商會聯合總會第32屆第2次理監事會議圓滿成功，這不僅是台灣外交部長首度以錄影方式參與海外台商活動，更展現政府對全球海外台商的高度重視，為經濟外交增添實質互動。

    世界台商總會第32屆第2次理監事聯席會議開幕典禮澳方出席政要包括新南威爾斯州（NSW）貿易及中小企業副廳長蘇瓦爾（Emily Suvaal，代表州長柯民思）、新州議會友台小組主席暨影子警政及反恐廳長羅伯茲（Anthony Roberts）下議員等。台灣方面則有僑務委員會委員長徐佳青、駐澳洲代表徐佑典、立法院副院長江啟臣及駐雪梨辦事處處長吳正偉等。

    總會長熊強生致詞指出，去年台灣經濟表現令人振奮，受惠於強勁的出口表現，全年GDP成長率已超過8.5%，位居全球領先地位，人均GDP更突破日、韓，成為亞洲高收入經濟體的新標竿，台灣股市總值已超越3兆美元，名列全球第8，充分展現台灣企業在創新實力與市場信心的厚實基礎。

    面對全球局勢變動，熊強生強調，台商應團結一致堅守信念，與民主夥伴國家並肩維護和平與繁榮，他也欣見歐洲、非洲及大洋洲區的新任總會長展現年輕世代的活力，期盼更多年輕台商加入，肩負傳承與創新的任務。

    世界台灣商會聯合總會9日於澳洲雪梨舉辦第32屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。由左至右為立委羅廷瑋、新州政府代表The HON. Emily Suvaal, MLC、我國駐澳代表徐佑典、世界台商總會總會長熊強生、立法院副院長江啟臣、新州友台小組共同主席The HON Anthony Robert MP、駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉、高雄市議會議長康裕成。（世界台商總會提供）

    世界台灣商會聯合總會9日於澳洲雪梨舉辦第32屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。由左至右為立委羅廷瑋、新州政府代表The HON. Emily Suvaal, MLC、我國駐澳代表徐佑典、世界台商總會總會長熊強生、立法院副院長江啟臣、新州友台小組共同主席The HON Anthony Robert MP、駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉、高雄市議會議長康裕成。（世界台商總會提供）

