跨越15年的報恩！一青妙、野嶋剛率隊環台900公里 傳遞311震災謝意

日本志願單車隊發起「東日本震災 15周年感謝台灣環島之旅」，7日已於總統府前正式啟程，將展開為期9天900公里的環台之旅。（圖由杰果國際提供）

為了表達對台灣民眾的誠摯感謝，日本作家一青妙及資深媒體人野嶋剛等人號召日本志願單車隊發起「東日本震災 15周年感謝台灣環島之旅」，7日已於總統府前正式啟程，將展開為期9天900公里的環台之旅，以車輪丈量台灣土地，沿途傳遞「感謝台灣」的真摯心意，持續深化台日雙方珍貴友誼。

主辦單位今發布新聞稿指出，啟程儀式於總統府前舉行，包括日本台灣交流協會代表片山和之伉儷、日本參議院議員石井苗子、巨大集團執行長劉素娟，以及交通部觀光署國際組副組長鄭憶萍等人，共同到場見證並為車隊送行。

「東日本震災 15周年感謝台灣環島之旅」由日本作家一青妙及資深媒體人野嶋剛等人發起，號召約30位日本騎士參與。車隊將自台北出發，沿途行經宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、嘉義、台中及新竹等地，透過騎行方式深入台灣各地，與在地民眾交流互動，親身傳達來自日本的感謝之情。

一青妙表示，2011年東日本大地震發生後，台灣社會及時伸出援手，不僅捐款金額居全球前列，亦以各種形式向日本災區表達關懷與支持，這份跨越海洋的溫暖情誼，長年深植日本民眾心中，也成為台日友好關係的重要見證。

一青妙說，此次環台騎行除為感謝台灣在震災期間所展現的深厚情誼外，也盼藉由單車旅行形式，讓更多日本民眾進一步認識台灣多元的自然風貌、人文特色與友善環境，並促進台日民間觀光、文化與交流合作。

