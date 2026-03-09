服務業缺工 賴總統提雙解方：基本工資拚破3萬、導入AI升級

總統賴清德今接見「第28屆全國商店傑出店長」。（圖由總統府提供）

總統賴清德今接見「第28屆全國商店傑出店長」時指出，有關服務業普遍面臨的缺工挑戰，政府透過調升基本工資及「支持勞工安定就業」職業訓練雙管齊下，期盼經濟成長反映在勞工的就業薪資上；另方面啟動「服務業AI升級方案」，協助企業導入AI軟硬體整合、提升經營效率，攜手業界讓國家持續進步，人民得到更好的服務。

賴清德指出，台灣去年經濟成長率達8.68%，創15年來最佳，第4季經濟成長率更高達12.65%，行政院主計總處已預估台灣今年經濟成長率可望達7.71%，也有國際機構推估預計超過8%。國家經濟持續進步發展，都是各行各業、全國人民共同努力的成果，第4季零售業、餐飲業的營業額，分別年增1.43%及3.54%，也展現出我國商業服務業在國際局勢震盪下的高度韌性。

賴清德說，這些成果歸功於各家企業及店長們投入的用心，有關服務業普遍面臨的缺工挑戰，政府透過加薪與培訓賦能雙管齊下，已連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元，調漲到現在的2萬9500元，並帶動企業為員工加薪；倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。

賴清德提到，勞動部透過「支持勞工安定就業」的相關措施，辦理職業訓練、獎勵以及僱用安定補助。此外，針對受美國對等關稅影響而導致訂單減少的企業，編列薪資補貼經費，穩定員工就業，幫助企業度過難關。在勞動政策與產業升級轉型相互支持下，為台灣服務業擘劃持續發展的未來。

賴清德指出，政府也鼓勵企業善用AI提升經營效率，經濟部已經啟動「服務業AI升級方案」，協助企業導入AI軟硬體整合應用以及培訓服務業AI人才，歡迎在場傑出店長積極參與，傑出店長是品牌的靈魂，擁抱AI的店長更能成為產業的領航者，期待跟大家一起努力讓國家持續進步，人民得到更好的服務。

