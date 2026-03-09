為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    蔣萬安推育兒減工時政策 侯友宜：全面推動需78億應審慎評估

    2026/03/09 13:21 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜（右）、台北市長蔣萬安（左）與新北副市長劉和然、台北市副市長李四川等人赴板橋參訪兩處公共托育中心。（記者羅國嘉攝）

    台北市長蔣萬安上週突然宣布「育兒減工時」試辦計畫，外界關注新北市是否會跟進，並關心北市副市長李四川未來投入新北市長選舉後，是否會將相關措施納入政見。對此，新北市長侯友宜表示，新北若全面推動，預估可能需要約78億元，因此仍需審慎評估；李四川則說，一定會延續侯友宜的政策持續努力。

    侯友宜指出，蔣萬安率副市長與市府團隊到新北參訪公共托育中心，他感到相當高興。林奕華與李四川過去都曾在新北市府任職，從第一家公共托育中心設立時就共同參與推動，如今再回到新北看當年的成果，其實並不陌生。侯也提到，公共托育是團隊合作的成果，從工程、學校到各局處都投入努力，才能一步步建立制度與服務量能。

    至於勞工相關政策，如台北市提出的「育兒減工時」試辦計畫，侯友宜表示，新北市若全面推動，預估預算可能需要約78億元，因此仍需審慎評估。

    李四川則說，公共托育其實從2020年開始就持續推動，但新北市的公共托育規模確實比台北市更大，所以這部分一定會延續侯友宜的政策持續努力。至於營養午餐等議題，各縣市做法不太一樣，目前還需要進一步評估。

