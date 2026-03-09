林佳龍藉出訪友邦快閃澳洲 澳議員曬合照：台澳共享民主

麥德莫特透過臉書表示，他於上週五在議會同仁及我國駐澳大利亞台北經濟文化代表處的陪同下，與外交部長林佳龍會面。（圖擷取自Hugh McDermott MP: State Member for Prospect﻿ Facebook）

外交部長林佳龍月初率團訪問友邦吐瓦魯，回程經澳洲轉機。澳洲新南威爾斯州議員麥德莫特（Hugh McDermott）今日透露，他於本月6日在澳洲會晤林佳龍，並釋出與林佳龍的合影。

林佳龍本月4日至5日以總統特使身分，率團訪問吐瓦魯國，外交部日前指出，林佳龍於澳洲轉機，7日返抵國門。

麥德莫特今日透過臉書表示，他於上週五在議會同仁及我國駐澳大利亞台北經濟文化代表處的陪同下，與外交部長林佳龍會面。

麥德莫特指出，他於7日受邀與澳洲台灣同鄉會共慶農曆新年，並發表演說；8日則於世界台灣商會聯合總會第32屆第2次理監事聯席會議發表演說。

麥德莫特也表示，台澳共享民主原則，且皆希望建構開放、包容、穩定的印太地區，他很高興這個週末能與台裔澳洲社群共度。

