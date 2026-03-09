邀顏清標見證 台中議員林孟令、龍井區16里長爭取競選連任

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（中）見證，龍井區市議員林孟令（左2）及16名里長競選連任。（里長聯誼會提供）

台中市龍井區里長聯誼會舉辦「龍井大團結新春惜福活動」，經大甲鎮瀾宮董事長顏清標見證，當地16名里長提議，邀台中市議員林孟令帶領現任里長爭取年底競選連任，聯誼會長、田中里長張文慶說，林孟令曾表示本屆為最後一次參選，鄉親請託再次參選，林孟令簽署同意競選連任。

龍井位於台中海線區域，顏清標與女兒台中市副議長顏莉敏、台中市議會前議長林士昌、龍井區農會理事長黃勝津與常務監事楊茂連、總幹事林裕議等人，趕往見證民代攜手競選連任，龍井區里長聯誼會今天表示，地方建設逐年進步，中央由立委顏寬恒爭取預算資源，市政由林孟令與市府協助推動，形成中央、地方與基層三方合作力量。

請繼續往下閱讀...

張文慶強調，龍井區明年仍有多項重大建設亟待推動，包括：中央路停61綜合社福館，總經費約4億5千萬元，水裡港新設管筏公園總經費約4277萬元，還有環港南路新闢公園總經費約2000萬元，另包括環港南路新闢公園、福田運動公園、龍西小玉西瓜公園開闢、龍井綜合地政大樓及龍井綜合社福館，及環港南路南接西濱高架道路（大車專用道路）北接向上路，都需要中央與地方挹注推動。

林孟令說，曾規劃第4屆議員選舉是最後一次參選，但看到仍有重要建設持續推動，包括各里基礎建設提升、打造龍井區學校十年願景成為明星校區、台中港聯外道路建設，以及都市計畫通盤檢討、國土計畫農五用地變更為城一（城鄉發展區儲備用地）等政策，願再次承擔責任與16名里長攜手努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法