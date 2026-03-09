為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲曝黨內民調逾半不支持中配立委 黃國昌：等報告出來再說明

    2026/03/09 12:56 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨前主席柯文哲日前自曝民眾黨內部做了民調，對於中配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立委的題目，結果逾50%受訪者贊成，民眾黨主席黃國昌表示，等完整報告出來再擇期說明。（記者王藝菘攝）

    民眾黨前主席柯文哲日前自曝民眾黨內部做了民調，對於中配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立委的題目，結果逾50%受訪者贊成，民眾黨主席黃國昌表示，等完整報告出來再擇期說明。（記者王藝菘攝）

    民眾黨中配立委李貞秀的資格爭議延燒，民眾黨前主席柯文哲日前自曝民眾黨內部做了民調，對於中配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立委的題目，結果逾50%受訪者贊成，反對者僅30%多，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，該民調是黨中央所做，他也看過，等完整報告出來再擇期說明，但他仍質疑為何同樣的法律制度，到總統賴清德時，卻出現天翻地覆的差別，他呼籲「該怎麼解釋就怎麼解釋，不要隨著政治上面的需求變來變去」。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今在政見記者會後接受媒體聯訪，對於此份民眾黨民調看法，黃國昌回應，這份民調是民眾黨中央的政策會做的，他有看過這份民調，等完整的報告出來，政策會或黨團應會再擇期再跟大家說明細節。

    黃國昌說，關於陸配參政權的事情，從過去運作其實都非常的穩定，即使是在前總統蔡英文主政時期，也從沒發生過任何問題，那為什麼相同的法律、制度運作起來，到總統賴清德時，卻出現天翻地覆的差別，同時竟然成為在政治上，對在野黨進行攻擊的武器。

    黃國昌強調，這樣的議題變成政治上面撕裂社會，甚至政治攻擊的武器，「我們表達擔憂」，希望所有的事情在制度運作上，該怎麼解釋就怎麼解釋，不要隨著政治上面的需求變來變去，反而掩護、遮掩了現在更重要極待處理的問題。

    熱門推播