訪美拜會華府挨批「師出無名」 盧秀燕：為國家盡一分心力

盧秀燕將出訪美國「超越城市外交」，挨批師出無名。

台中市長盧秀燕11日將出訪美東，強調城市外交之餘也會跟美方討論能源、全球貿易、區域穩定等議題，行程「超越城市外交層級」；民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨（8日）批評，盧並無權代表國民黨談軍購等議題，此行「師出無名」，盧秀燕對此回應，「每位中華民國國民都應為自己的國家及能見度盡一分心力」。

盧秀燕出訪美國在即，之前已傳「行程超越城市外交層級」，今她說明出訪行程，也多次強調不少行程是「美方邀約安排」，引發外界諸多想像；但不少民進黨民代認為她既非國民黨主席，不具代表黨意話語權，何欣純也質疑她一再放話要赴美談台美關稅、軍購等，但她是否獲國民黨授權或黨主席鄭麗文授意等均未講清楚，此番訪美恐「師出無名、沒有意義」。

盧秀燕今則再次強調，她身為市長有重要市政任務去進行城市交流，但另一方面她也是中華民國國民，就像多數國民一樣，只要有機會對國家、外交有益，她會把握機會為自己的國家發聲，為中華民國爭取權益盡一分心力，「每位中華民國民都應為自己的國家及能見度盡一分心力」。

