卸任前最後都委會談社子島引抗議 李四川：對方只願見市長

台北市副市長李四川今（9日）下午將主持任內最後一次都市計畫委員會，針對社子島地區細部計畫案進行報告。社子島自救會批評李四川過去3年沒有作為，卻在卸任前以報告案形式說明進度，內容也不符居民訴求，並在今晨前往台北市長蔣萬安官舍抗議。對此，李四川表示，今天會議主要為發展區等報告案，先讓委員了解相關內容，待形成共識後再進一步處理，並直言市府多次希望溝通，但都遭拒絕。

社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例40％部分經內政部於去年底同意，北市府為配合剔除區段徵收範圍調整，增劃2處再發展區，一併配合調整細部計畫道路路型、公園配置等，並留設廣場用地供出入；內政部也要求應妥予回應地方，一併研擬都市設計準則，因此李四川希望在卸任前先讓都委會委員了解，有利後續審議推動。

但社子島開發案長年受到關注，部分居民組成自救會反對，質疑開發方式與程序，多次發起抗議，今天清晨更是聚集到台北市長蔣萬安官舍樓下，高喊要蔣萬安下樓接陳情書，呼籲停開今日下午的都委會。

李四川指出，因部分居民、學者與自救會提出，希望將部分區域劃入發展區，因為發展區要經過都委會審查，因此先向委員說明相關內容，讓委員了解情況，形成共識後再進行審查。而對於自救會抗議，可能是對今天會議內容有所誤解，市府今天主要是希望回應居民提出的問題。

至於自救會提到沒有充分溝通的部分，李四川則強調，市府一直希望與自救會見面溝通交流，但自救會只願意跟市長見面，而因為他是主持人，所以自救會不願見面。

