    首頁 > 政治

    訪美在即是否為國民黨軍購版本解套 盧秀燕避答

    2026/03/09 12:38 記者蘇孟娟／台中報導
    訪美在即盧秀燕避談軍購問題。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨軍購版本敲定「3800億＋N」，外傳美方恐難接受，台中市長盧秀燕11日將出訪美國並拜會華府高層，被問是否會為軍購解套，盧秀燕避答，僅強調，這次要交換意見非常廣泛，包括區域穩定、全球貿易及能源問題，只要對台美雙方有益，均會盡力為台灣發聲，爭取中華民國權益。

    行政院提出1.25兆軍購特別條例草案，民眾黨團提出4000億版本，日前國民黨內支持意見分歧，藍委徐巧芯提出8000億元版本，黨主席鄭麗文則堅持已公布軍售的3500億，規模不如民眾黨團先前提出的4000億元版本，日前傳即將出訪美國的盧秀燕日前還特地北上夜宴藍委，傳她憂若軍購預算不夠，恐讓美國誤會「國民黨親中」，但國民黨幾經討論後日前定調「3800億元+N」版本，引發外界關注恐難讓美方接受。

    今宣佈即將在11日訪美的盧秀燕，被問及出訪是否會設法為軍購解套，盧秀燕避答，僅回應，這次要交換意見非常廣泛，包括區域穩定、全球貿易及能源問題；她說，只要對台灣、台美雙方有益，均會盡力為台灣發聲、爭取中華民國權益。

