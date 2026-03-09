李四川最後一天北市府上班 蔣萬安不捨：革命情感不變

台北市長蔣萬安受訪表示，李四川在台北市政府這段期間培養出密切革命情感，相信未來李四川不管到哪都能維持這樣的情感。（記者羅國嘉攝）

台北市副市長李四川將於明（10）日離職正式投入新北市長選舉、爭取提名，面對李四川最後一天上班，台北市長蔣萬安今（9日）受訪表示，李四川在台北市政府這段期間培養出密切革命情感，相信未來李四川不管到哪都能維持這樣的情感；媒體也問李四川「最後一天上班有什麼話想跟蔣萬安說嗎？」李四川則笑回「我們回台北市再來講，還有半天」。

蔣萬安今天上午與北市副市長李四川、林奕華，前往新北市板橋參訪兩處公共托育中心，與新北市長侯友宜、副市長劉和然合體交流。現場氣氛熱絡，兩市首長與副市長不時並肩而行、低聲咬耳朵討論托育政策與市政議題，彼此互動頻繁、相談甚歡。

對於李四川最後上班，蔣萬安指出，李四川在台北市政府這段期間，不論是協助大巨蛋完工啟用、捷運六線齊發2.0，或是在農曆年前完成與輝達的簽約，讓輝達正式落腳台北市，這些都培養出非常密切的革命情感。未來李四川不管到哪裡，都會維持這樣的情誼，一起持續為市民爭取最大的福祉。

對於回到新北市參與活動的感受，李四川則表示，回到新北看到許多老朋友，在侯友宜的支持下，感到非常親切，也感謝大家的關心。

另外，媒體也問及世界棒球經典賽相關話題。蔣萬安表示，昨天剛好帶著小朋友一起看球，希望從小培養孩子對棒球的熱愛，今天大家也會一起替韓國隊加油，最重要是希望中華隊能順利晉級；侯友宜則說，昨天一邊工作、一邊在車上看球，看到中華隊擊敗韓國相當振奮，回到辦公室時市民也聚在一起看直播、歡呼不斷，接下來會持續為中華隊集氣，希望台灣順利晉級。

